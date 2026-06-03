Mujer trepó sobre el tanque de combustible de un camión en marcha y murió arrollada

La víctima fatal del arrollamiento fue identificada como Lourdes Bustor Ferreira (39), oriunda de la ciudad de Emboscada, departamento de Cordillera, quien desapareció de su vivienda hace un poco más de un año.

La desaparición de la mujer fue denunciada en la comisaría 6° de la ciudad de Emboscada y luego el Ministerio Público ordenó su búsqueda y localización. Hasta ahora nadie pudo confirmar si la víctima sufría algún problema mental o simplemente había caído en el vicio de las drogas.

Lea más: Video: murió mujer atropellada en Luque y conductor ebrio será imputado

Por lo que se pudo averiguar, Lourdes aparentemente estaba viviendo debajo del puente en las inmediaciones del Jardín Botánico de la ciudad de Asunción, al igual que varias otras personas afectadas por el vicio y que están en situación de calle.

Lo cierto es que en la mañana del lunes 1 de junio último, alrededor de las 06:00, la mujer trepó sobre el tanque de combustible de un camión semi remolque Scania blanco, matrícula BEY 687, guiado por José Eladio Mereles Martínez (46).

Subió frente al Jardín Botánico

Este aseguró a los oficiales que esa mañana había salido de la arenera de Zevallos Cué con una carga que debía entregar en un depósito de la ciudad de Mariano Roque Alonso y que el único lugar donde aminoró la marcha como para que alguien logre subir a la carrocería fue en la rotonda del Jardín Botánico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aparentemente, la mujer avanzó unas cuadras sentada sobre el tanque de combustible hasta que el conductor efectuó una maniobra en Primer Presidente casi Yrendagüe, lo que provocó que la víctima perdiera el equilibrio y cayera al pavimento, donde el mismo camión le pasó por encima.

El cuerpo aplastado de la mujer quedó en el sitio y nadie supo quién la había arrollado, hasta que agentes Especializados en Investigación de Homicidios tomaron el caso y accedieron en un video donde se ve a la víctima sentada sobre el tanque del vehículo en movimiento.

Finalmente, en la tarde de hoy los agentes ubicaron el camión y demoraron al chofer, ambos quedaron a cargo del Ministerio Público.