Violencia familiar y hurto agravado, delitos más frecuentes en Pedro Juan Caballero

Los hechos punibles contra la propiedad calificados como hurto agravado y los casos de violencia familiar siguen siendo los hechos más frecuentes en la ciudad de Pedro Juan Caballero, según el juez penal de garantías Martín Areco. El magistrado señaló que lo que más se roba son las motocicletas.

En cuanto a las causas por violencia familiar ingresadas a los juzgados, en la absoluta mayoría tienen como víctimas a las mujeres y como supuestos autores a sus cónyuges. En mucho menor grado también suelen registrarse denuncias de padres en contra de sus hijos y hombres que denuncian maltrato por parte de sus esposas o concubinas.

“Los casos de violencia familiar y hurto agravado representan el 50% de las causas ingresadas a los juzgados”, manifestó el magistrado.

Muchas desisten de sus denuncias

De acuerdo con las manifestaciones del juez Martín Areco, cada caso presenta sus particularidades. Indicó que se han presentado hechos en los que las mujeres denunciaron a sus cónyuges por violencia, pero luego desistieron por la dependencia económica respecto a sus supuestos agresores.

Puntualizó que en esas situaciones, las propias denunciantes suelen dejar al Ministerio Público, que es el órgano investigador, sin un elemento fundamental para dar continuidad a la acción penal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Violencia familiar y abuso sexual en niños van en aumento, según datos de la Fiscalía

En el año 2025, la sede regional de Pedro Juan Caballero del Ministerio Público informó que hubo casi 900 denuncias por violencia familiar ingresadas y un número similar de casos de hurto agravado.