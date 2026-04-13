Almir de Brum: sin pruebas ni contactos, Gobierno insiste en que sigue vivo

El 21 de abril se cumplen dos meses sin noticias de Almir de Brum y los familiares y amigos permanecen en incertidumbre. Hasta la fecha, los captores no se pusieron en contacto ni enviaron pruebas de vida, confirmó el ministro González. A pesar de ello, el Gobierno continúa sosteniendo que sigue vivo.

“Tenemos información de inteligencia de que sí, él estaba vivo. Son datos que no podemos publicar”, afirmó el ministro.

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Sin prueba de vida ni contacto con los captores

González admitió que, hasta el momento, no hubo comunicación de los secuestradores ni se recibió prueba de vida, lo que aumenta la incertidumbre. No obstante, dijo que existen antecedentes de secuestros en que los captores tardaron más tiempo en establecer contacto.

“Hay antecedentes de que el tiempo de comunicación fue más prolongado que este”, alegó. El ministro insistió en que los trabajos de inteligencia están avanzados.

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“Tenemos trabajos de inteligencia muy adelantados que nos dan optimismo en el sentido de que vamos a resolver esto favorablemente”, expresó en ABC Cardinal.

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Gobierno asegura que el caso es “prioridad absoluta”

Ante las críticas por la falta de resultados, González aseguró que el caso es seguido de cerca por las más altas autoridades. “La situación de este joven es prioridad absoluta del Gobierno. Tenemos que encontrarlo y liberarlo”, declaró.

En ese sentido, reveló que el presidente de la República convocó recientemente a una reunión con el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) y otros responsables de seguridad para recibir un informe detallado sobre los avances en inteligencia y operativos.

Finalmente, remarcó que las fuerzas de seguridad trabajan de manera coordinada y permanente en el caso. “Estamos trabajando con el Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional y nuestros equipos de inteligencia de forma ardua y continua”, aseguró.