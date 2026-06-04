Policía paraguayo cayó con marihuana en Brasil

El agente policial detenido es el suboficial ayudante Alex Rodrigo Alfonzo Colmán, personal de la Dirección de Prevención, Grupo Motorizado. Su captura fue informada el 23 de marzo a través de los trabajos de cooperación internacional.

La institución señaló que el agente y su acompañante fueron capturados en territorio brasileño tras el hallazgo de presunta marihuana oculta dentro del vehículo.

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En las imágenes difundidas se observa que la droga estaba oculta entre los faros, bajo los asientos y hasta debajo del piso del vehículo.

Según la Policía, el suboficial estaba en su día libre de servicio y hasta la fecha permanece privado de su libertad en el vecino país, sometido a un proceso judicial y con el bloqueo de sus haberes conforme a las normativas vigentes.

“La Policía Nacional reafirma su libre compromiso con la transparencia, la integridad institucional y el irrestricto cumplimiento de la ley, no tolerando ni encubriendo conductas que contravengan los principios que rigen la función policial”, culmina el comunicado.

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