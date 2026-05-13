Operación “De Lunes a Lunes” liberó a 11 personas que estaban en condición de semiesclavitud en la Triple Frontera

El operativo contra la trata de personas fue ejecutado este miércoles por agentes de la Policía Federal en el municipio de Céu Azul, estado de Paraná, Brasil. Contó con el apoyo de interventores fiscales del Ministerio de Trabajo y Empleo y del Ministerio Público del Trabajo.

La acción tuvo como objetivo dar cumplimiento a una orden de allanamiento relacionada con la investigación del delito de reducción de trabajadores a condición análoga a la esclavitud.

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Las investigaciones se iniciaron a raíz de informaciones enviadas por la red de protección municipal, que indicaban que los trabajadores extranjeros estaban siendo sometidos a condiciones de vida y de trabajo degradantes. Según los hallazgos, las víctimas vivían en un ambiente con mala higiene, escasez de alimentos y eran sometidas a jornadas laborales agotadoras, sin ningún período de descanso semanal.

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Eran monitoreados por cámaras de vigilancia

Durante el operativo, además, se identificó la restricción de la libertad de las familias a través del monitoreo constante mediante cámaras de vigilancia. Igualmente, se les imponían trabajos de servidumbre por deudas, caracterizados por la retención total de salarios para supuestamente pagar alimentos vendidos a precios excesivos.

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En cumplimiento de la orden judicial, los equipos localizaron a tres familias, un total de 11 personas —seis adultos y cinco menores de edad—, entre paraguayos y argentinos, que vivían en estructuras de alojamiento precarias.

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Ante el descubrimiento de condiciones análogas a la esclavitud, los dueños del lugar fueron detenidos en el acto y trasladados a la Policía Federal de Foz de Iguazú para las diligencias de policía judicial.

Las familias rescatadas también fueron trasladadas a la unidad policial y, luego de ser interrogadas, fueron entregadas a las autoridades paraguayas y argentinas para su recepción y asistencia.