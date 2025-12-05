Policía Federal ya incineró más de 120 toneladas de drogas en la Triple Frontera

Solo en la mañana de este viernes, fueron la Policía Federal de Foz de Yguazú, ciudad fronteriza con Ciudad del Este, destruyó 11,8 toneladas de marihuana, cocaína y hachís.

Las drogas fueron transportadas bajo un fuerte dispositivo de seguridad en un convoy de vehículos oficiales hasta una empresa del rubro de alimentos, donde procedieron a la incineración en un horno industrial. Equipos especializados acompañaron y fiscalizaron todo el proceso para garantizar la legalidad y transparencia de la destrucción.

Según informó la Policía Federal, el volumen de drogas incinerado este año es resultado de operativos de inteligencia, patrullajes estratégicos, uso de tecnología y cooperación internacional. Esta cifra no contempla las incautaciones realizadas por otras fuerzas de seguridad de Brasil.

“La destrucción inmediata y controlada de las drogas incautadas es una medida esencial para impedir que estos materiales reingresen a los circuitos criminales”, destacó la institución en un comunicado.

Poco control en Alto Paraná

Un gran porcentaje del tráfico de drogas, armas y productos de contrabando que se mueve desde Alto Paraná a Foz de Yguazú se realiza a través del Lago Itaipú y Río Paraná. En esas zonas, los grupos dedicados a estas operaciones actúan con prácticamente sin ser molestados por las autoridades paraguayas.

Las ganancias derivadas de estas actividades fortalecen al crimen organizado, en especial a organizaciones brasileñas como el Primer Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho.