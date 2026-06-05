Ciudad del Este: Mujer remató un terreno para comprar una pierna ortopédica y le robaron el dinero

El detenido por este caso de robo domiciliario en Ciudad del Este es Pedro José Bernal Córdoba, jardinero, de 52 años, con orden de captura por supuesto abigeato, quien tenía en su poder la suma de G. 67.800.000 que prácticamente sería un poco más de la mitad del monto robado.

La otra parte del dinero estaría en poder de una mujer cuya identidad no fue confirmada por los investigadores.

De acuerdo con el relato de los uniformados, la señora Margarita González Fernández, de 72 años, con discapacidad física y domiciliada en el kilómetro 10 Lado Acaray, remató hace unas semanas un terreno por la suma de G. 120.000.000.

Lea más: Octogenaria fue víctima de violento robo en Ybycuí

El dinero debía ser destinado para la compra de una pierna ortopédica, según indicaron agentes policiales allegados a la investigación.

La mujer guardó el dinero en una cartera en un lugar secreto de su habitación. Sin embargo su empleada doméstica aparentemente ubicó donde estaba la millonaria suma y como no se animaba a perpetrar el golpe ella sola, invitó al jardinero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Investigan hurto de G. 30 millones a una anciana

No se sabe muy bien cuando exactamente la pareja perpetró el robo, lo cierto es que la víctima recién se percató del hecho esta mañana y realizó la denuncia correspondiente, oportunidadd en que indicó que uno de los principales sospechosos era el jardinero.

Policía de Ciudad del Este recuperó bolso y dinero de la víctima

Inmediatamente personal del destacamento policial número 3 del Alto Paraná comenzaron a rastrear al sospechoso, que fue localizado alrededor del mediodía. El hombre aparentemente ya estaba bajo los efectos del alcohol y negó las acusaciones en su contra.

Luego los uniformados con el acompañamiento de los familiares de la víctima verificaron el interior de la habitación del sospechoso, donde encontraron el bolso de la víctima, que contenía los G. 67.800.000, más dos teléfonos celulares.

La otra parte del dinero supuestamente está en poder de la exempleada, cuya identidad no fue confirmada por los policías, pero quien esté siendo buscada afanosamente con el objetivo de recuperar todo lo robado.