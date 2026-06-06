Asunción: detienen a sospechoso de asesinato buscado desde febrero

El Departamento Especializado en Investigación de Homicidios informó sobre la detención de un hombre sindicado como presunto autor material de un homicidio ocurrido el pasado 25 de febrero en una vivienda ubicada sobre la avenida Artigas y Perú, en el barrio San Felipe de Asunción.

El procedimiento fue realizado el viernes 5 de junio, alrededor de las 15:40, en la Plaza Uruguaya, situada sobre las calles 25 de Mayo y Antequera, en el barrio San Roque de la capital.

El detenido fue identificado como Isaac Ronaldo Biancotti Cabrera, de 29 años, quien era requerido en el marco de la causa N.º 1787/2026, abierta por el hecho punible de homicidio doloso.

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El crimen ocurrió en febrero

De acuerdo con los antecedentes del caso, la víctima fue Eugenio Ortiz, paraguayo de 28 años, quien perdió la vida en circunstancias investigadas por el Ministerio Público.

La causa es encabezada por la agente fiscal Sandra Fariña Martínez, de la Unidad Penal N.º 19 de la Fiscalía Sede 1, quien había emitido la Resolución Fiscal N.º 4 con fecha 25 de febrero de 2026, disponiendo la búsqueda y detención del sospechoso.

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Los investigadores lograron ubicar al hombre durante un operativo realizado en el centro de Asunción, donde finalmente se concretó su captura.

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Mujer con orden de búsqueda fue localizada

Según el informe policial, al momento de la detención Biancotti se encontraba acompañado por Araceli Aramí Pedrozo Acosta, de 22 años.

Los agentes constataron que la joven contaba con una orden de búsqueda y localización bajo el Código 350, por lo que se realizaron los procedimientos correspondientes para comunicar el hallazgo a las autoridades competentes.

Hasta el momento, la Policía no informó si la mujer guarda relación con la investigación por homicidio o si su situación responde a otra causa.

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Quedó a disposición de la Fiscalía

Tras su aprehensión, los intervinientes comunicaron al sospechoso sus derechos constitucionales y procedieron a su traslado hasta la sede del Departamento Especializado en Investigación de Homicidios.

El hombre permanece a disposición del Ministerio Público mientras avanzan las diligencias relacionadas con la causa que investiga la muerte de Eugenio Ortiz.

La Fiscalía deberá ahora definir los siguientes pasos procesales en una investigación que permanecía abierta desde hace más de tres meses y que tuvo un avance clave con la captura del principal sospechoso.