Crimen en barrio Republicano: realizan allanamientos en busca de implicados y evidencias

Luis César Ríos González (39) fue asesinado a puñaladas durante la madrugada del 24 de mayo frente a una bodega del barrio Republicano de Asunción. La Policía Nacional realizó este martes dos allanamientos en la Capital en prosecución a la investigación del caso.

De acuerdo con los datos recabados por los investigadores, cuatro hombres habrían participado del homicidio y posteriormente se dirigieron a la zona conocida como Caracolito.

El subjefe del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional, subcomisario David Delgado, informó que los procedimientos tienen como objetivo la búsqueda de evidencias relacionadas con el caso.

Durante uno de los allanamientos fueron halladas prendas de vestir que serán cotejadas con imágenes obtenidas de cámaras de circuito cerrado, con el fin de determinar si guardan relación con los sospechosos identificados en la investigación.

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Un detenido y otros sospechosos aún sin identificar

Delgado señaló que el presunto autor principal del crimen ya fue detenido. Se trata de un joven de 19 años que actualmente permanece hospitalizado debido a lesiones sufridas en un accidente de tránsito.

Asimismo, indicó que de los cuatro sospechosos que habrían participado del homicidio, dos aún no fueron identificados.

Además del detenido, Delgado señaló que ya identificaron a un menor de edad, quien también estaría involucrado en el hecho.

El jefe policial destacó que las tareas investigativas presentan dificultades debido a que varios de los presuntos responsables serían menores de edad.

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¿Cuál es el móvil del crimen? Investigan microtráfico o disputas

Respecto al móvil del crimen, Delgado manifestó que todavía no existe una hipótesis definida sobre las circunstancias que derivaron en el asesinato.

“Se descarta el robo, pero un problema con victimarios todavía no tenemos información, tenemos que analizar si no fue un hecho aislado”, dijo.

No obstante, el subjefe policial señaló que tampoco se descarta una eventual vinculación con el microtráfico de drogas o con conflictos entre grupos o clanes de la zona.