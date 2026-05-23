Dos detenidos en Encarnación por doble homicidio en Cambyretá

El doble homicidio se produjo en la tarde del sábado 16 de mayo pasado en la colonia Paraná del distrito de Cambyretá, departamento de Itapúa.

Las víctimas fueron Francisco Alcides Saucedo Quiñónez, de 28 años, sin antecedentes, y Brian Ariel Lugo, de 24 años, con antecedente por estafa.

Francisco era el dueño del automóvil Toyota Auris dentro del cual fueron acribillados, aunque su cuerpo fue arrojado a la calle, no como el de su amigo Brian, quien fue quemado con el vehículo.

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Al día siguiente, domingo 17 de mayo, policías de Investigaciones de Itapúa identificaron y allanaron en Encarnación dos casas del supuesto autor intelectual del crimen, Gustavo Rubén Goncalvez Vera, de 31 años, quien sería un “patroncito” del narcotráfico en la zona.

Sin embargo, el objetivo no fue encontrado por los investigadores. Los familiares de Brian dijeron que Gustavo lo había amenazado y que coincidentemente ese día tenía que reunirse con un secretario de él.

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Sospechoso de doble homicidio en Cambyretá tiene 12 antecedentes

Ayer, viernes 22 de mayo, los mismos policías de Investigaciones de Itapúa capturaron también en un allanamiento en Encarnación al que sería el autor material del doble homicidio, Luis Carlos Ferreira Martínez, de 52 años, con 12 entradas en la cárcel, principalmente por asalto.

El sospechoso de haber sido su cómplice, su hijastro Lucas Ramón Ferreira García, de 28 años, cuenta con orden de captura vigente por asalto.

El jefe de Investigaciones de Itapúa, comisario principal Joel Ignacio Cabrera Román, dijo que encontraron en poder de Luis Carlos el celular desde el cual llamaron a las víctimas para atraerles a una supuesta reunión en la cual al final ocurrió el atentado.

Además, Luis Carlos presenta graves quemaduras en el cuerpo, producidas coincidentemente hace pocos días, por lo que se cree que cuando incendió el vehículo de las víctimas "el fuego saltó por él”.

Su hijastro habría sido precisamente el que le llevó el combustible para iniciar el siniestro y por ende el que lo rescató del lugar donde quemaron el coche, con uno de los cuerpos adentro, según los datos manejados por los investigadores.

Probablemente, Luis Carlos fue contratado por Gustavo Rubén como sicario. De hecho, fuentes penitenciarias dijeron que la recomendación para el “trabajo” habría salido de la cárcel de Cambyretá.