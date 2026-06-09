Masivo Bro y su madre dejan comisaría de Luque y vuelven a su casa

Franccesco Nathannael Canatta González, de 32 años, más conocido en redes sociales como Masivo Bro, y su madre Josefina González de Canatta, de 55 años, quienes permanecían detenidos desde el domingo a la tarde, abandonaron hoy martes la comisaría 3ª de la ciudad de Luque, departamento Central.

El juez de Luque, Nelson Ramón Romero Rodríguez, concedió a ambos medidas sustitutivas a la prisión, aunque sí les impuso algunas condiciones como prohibición de salida del país, prohibición de cambiar de domicilio y fianza personal.

La fiscala de Luque, Sophia Anatolia Galeano Gavilán, imputó ayer lunes a Franccesco por incitación a cometer hechos punibles y a su mamá Josefina por quebrantamiento del depósito.

Masivo Bro fue detenido en local de votación y su madre, en comisaría

El personaje de redes sociales fue detenido en el colegio General Elizardo Aquino de Luque luego de que “se habría acercado a varias personas en forma individual y con dinero en efectivo en mano, presumiblemente con la intención de lograr el voto hacia un candidato a concejal que sería familiar suyo”, según se detalla en el acta de imputación.

Efectivamente, Franccesco estaba en ese momento al lado de su primo, el político colorado Nelson Canatta, quien al final obtuvo solo 570 votos y no calificó para las municipales del 4 de octubre próximo.

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La mamá de Masivo Bro, en tanto, fue procesada porque después de que su hijo fuera llevado a la comisaría ella atropelló la sede policial e intentó recuperar los G. 10 millones que le habían incautado a Franccesco.

La señora incluso armó un escándalo en la comisaría, intentado evitar que se hiciera el procedimiento.

El Ministerio Público pidió seis meses de tiempo para investigar el caso y luego presentar un requerimiento conclusivo.