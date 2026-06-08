“Masivo bro” fue imputado junto a su madre por presuntos delitos electorales

La agente fiscal Sophía Galeano, titular de la Unidad Penal n.° 8 de la Fiscalía Zonal de Luque, imputó al influencer Franccesco Canatta, más conocido en las redes sociales como “Masivo bro”, y a su madre, Josefina González de Canatta.

El hecho por el que se abrió el proceso al influencer es por la presunta comisión del hecho punible de incitación a cometer hechos punibles, mientras que la madre es procesada por el supuesto quebrantamiento del depósito.

La investigación se inició a partir de un procedimiento realizado frente a la Escuela General José Elizardo Aquino, ubicada en el centro de la ciudad de Luque, departamento Central, donde el ahora imputado fue sorprendido presuntamente intentando adquirir cédulas de identidad de electores.

Según los antecedentes del caso, el hombre tendría vinculación con un movimiento político local y durante la intervención, los agentes incautaron la suma de G. 10 millones, monto que quedó a disposición de la Fiscalía como elemento de evidencia en el marco de la investigación.

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Imputación a “Masivo Bro” y a su madre

De acuerdo con los elementos reunidos en esta etapa inicial del proceso, el imputado ingresó a un local de votación e instó a personas a vender su voto, conducta que es objeto de investigación por su presunta vinculación con hechos previstos y sancionados por la legislación penal y electoral vigente. Al momento de la intervención alegó que “no sabía” que eso estaba prohibido.

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En el caso de la mujer, habría intentado apoderarse del dineroy del celular de su hijo que ya eran parte de las evidencias incautadas.

El influencer ya había sido aprehendido en febrero de este año luego de haber realizado “trompos” en la vía pública con un vehículo deportivo en Juan León Mallorquín, departamento de Alto Paraná.

En diciembre del año pasado, agentes de la Policía Municipal de Encarnación habían incautado su vehículo también por realizar maniobras peligrosas.