Atrapan in fraganti a ladrón de piezas y accesorios de vehículos en el barrio Ycuá Satí de Asunción

La persona detenida hoy en el barrio Ycuá Satí de Asunción por supuesto robo de accesorios de autos, fue identificada como Jorge Daniel Gaona Brizuela (39), domiciliado en el barrio Carmen Soler de la ciudad de Limpio, con cuatro antecedentes penales por hechos de robos y hurto agravado.

Otro sospechoso que sería cómplice del ahora detenido, observó la escena de cerca y al advertir la presencia policial, escapó raudamente del sitio.

Lea más: Robo de accesorios de autos en Asunción

Voceros de la comisaría 11° de Asunción relataron que desde un buen tiempo estaban recepcionando denuncias de robos de accesorios y partes de los vehículos estacionados en los barrios residenciales de la jurisdicción.

Intensificaron controles en el barrio Ycuá Satí

A raíz de estas denuncias, los oficiales comenzaron a controlar imágenes de circuitos cerrados para tratar de identificar al o a los ladrones y a conversar con los vecinos para avisar a los patrulleros cuando aparecían estos delincuentes.

Los uniformados lograron confirmar que estos ladrones comenzaban a operar en horas de la siesta, principalmente en hora del almuerzo. Generalmente se movían a bordo de motocicletas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Recorren de a dos las principales calles de los barrios y marcan los puntos donde encuentra la mayor cantidad de vehículos, principalmente importados vía Chile y de modelos más nuevos. Tras confirmar que la cuadra no contaba con guardias de seguridad privada o efectivos de policías regresaban.

Lea más: Video: así roban accesorios de autos en el centro de Asunción

Mientras uno quedaba al mando de la moto con el motor en marcha que venía de acompañante bajaba del biciclo con una bolsa y destornillador, con suma habilidad y rapidez, el delincuente lograba arrancar faros, señaleros laterales y los que vienen pegados a los retrovisores, con el motorcito para mover los espejos, que son los elementos más caros. Luego cargaban lo robado en la bolsa y escapaban del sitio.

En la tarde del martes último, una de las vecinas se percató de que un desconocido estaba manipulando los accesorios de un auto estacionado casi enfrente de donde estaba, por lo que alertó a los agentes.

Rápida reacción policial

En una rápida reacción de los agentes al mando del subcomisario Livio Brizuela llegaron al sitio y sorprendieron in fraganti al delincuente, mientras que su cómplice al percatarse de la presencia de los uniformados aceleró la marcha de su moto y escapó del lugar.

Aparentemente existe toda una cadena de locales que reducen las partes y accesorios robados y que luego los vuelve a vender como repuestos usados, pero al costo de uno nuevo, por la escasez de los artículos, según explicaron.