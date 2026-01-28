Robo de accesorios de autos en Asunción

“Este sujeto fue grabado robando accesorios de autos. No es la primera vez que ocurre en la zona”, apunta acompañando la foto de la persona.
Luego explica: “¡Simula que está revisando algo debajo de su capó y en ese interior procede a desarmar los accesorios!“.
“¡Ayudemos a identificarlo! Ya que la presencia de la policía es nula en la zona (República Argentina y Eusebio Ayala) detrás de After Six", solicita el denunciante.
“Hace dos días se robó un auto en la zona”, finaliza.
Eric González