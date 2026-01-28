Crónicas Ciudadanas
28 de enero de 2026 - 20:16

Robo de accesorios de autos en Asunción

Una persona fotografió y denunció vía red social el modo operandi de un individuo que se dedica a robar partes de autos. Mencionó que la presencia de la policía es nula en esa zona y solicitó ayuda para identificar al malviviente.

Por ABC Color

“Este sujeto fue grabado robando accesorios de autos. No es la primera vez que ocurre en la zona”, apunta acompañando la foto de la persona.

Luego explica: “¡Simula que está revisando algo debajo de su capó y en ese interior procede a desarmar los accesorios!“.

Momento en el que esta persona guarda el limpiaparabrisas utilizando el capó de su vehículo para no ser visto.
“¡Ayudemos a identificarlo! Ya que la presencia de la policía es nula en la zona (República Argentina y Eusebio Ayala) detrás de After Six", solicita el denunciante.

“Hace dos días se robó un auto en la zona”, finaliza.

El malviviente se prepara para retirarse del lugar con el botín en la mano.
Eric González