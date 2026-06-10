Incautan casi 100 kilos de marihuana en la zona de Curupayty

Efectivos de la Prefectura de Zona Pilar y de la Fuerza de Tarea Conjunta Sur (FTC Sur) incautaron casi 100 kilos de marihuana durante un operativo realizado en la zona de Curupayty, distrito de Humaitá, a orillas del río Paraguay.

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La incursión se llevó a cabo durante la madrugada mediante un procedimiento conjunto basado en informaciones de inteligencia proporcionadas por el Batallón de Inteligencia Militar (BIMI). El operativo fluvio-terrestre se desarrolló sobre el río Paraguay, a la altura del kilómetro 1.280.

Como resultado del procedimiento, los intervinientes localizaron e incautaron once paquetes de presunta marihuana que se encontraban ocultos entre la vegetación ribereña.

Según las autoridades, la carga estaba presumiblemente preparada para ser trasladada de manera ilícita hacia territorio argentino.

El fiscal especializado en la lucha contra el narcotráfico, Milciades Ramos, informó que el procedimiento se desarrolló sin incidentes, enfrentamientos ni personas detenidas.

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“El trabajo fue desarrollado a partir de informaciones obtenidas por el Batallón de Inteligencia Militar y, con apoyo de la Prefectura Naval, se logró localizar la carga y ordenar su traslado por vía fluvial hasta la base de la Prefectura”, señaló el representante del Ministerio Público.

Explicó además que fueron convocados agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), quienes realizaron el análisis primario de la sustancia, arrojando resultado positivo a marihuana. Posteriormente se efectuó el pesaje de los once paquetes, que totalizaron 95 kilos con 600 gramos.

Ramos indicó que las organizaciones dedicadas al narcotráfico suelen utilizar las costas de los ríos para movilizar estupefacientes hacia la Argentina debido al importante valor económico que representa ese mercado.

El fiscal destacó que el departamento de Ñeembucú es considerado una zona estratégica de tránsito para sustancias prohibidas, razón por la cual con frecuencia se registran importantes incautaciones tanto en las costas del río Paraguay como del río Paraná.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los responsables de la carga incautada y determinar la procedencia exacta de la droga.