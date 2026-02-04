Incautan más de 900 kilos de marihuana en Ñeembucú

El informe indica que se logró la incautación de 960 kilos de marihuana prensada, en un punto ubicado a aproximadamente ocho kilómetros de la localidad de General Díaz, departamento de Ñeembucú.

Señalan que la mencionada carga estaba lista para ser trasladada a territorio argentino, a través del río Paraguay.

Según los datos, el personal del Batallón de Inteligencia Militar ubicó la carga. Además se solicitó el apoyo de equipos tácticos del CODI - FTC SUR y la Armada Paraguaya.

El equipo interinstitucional se encargó de la intervención y el traslado de las sustancias desde el lugar de la incautación.

El agente fiscal Milciades Ramos ordenó que la carga fuera trasladada hasta la base de la Senad en la ciudad de Pilar, donde se realizarán los procedimientos de verificación y pesaje correspondientes.