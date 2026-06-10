Las tomas de rehenes más recordadas en Paraguay

La toma de rehén de ayer se produjo entre las 10:00 y las 13:00 en el comedor San Blas, situado en la avenida Bernardino Caballero esquina Braulio Lezcano, en el barrio Itacurubí de la ciudad de Concepción, capital del departamento de Concepción.

La víctima resultó ser María Liz Cañete Peralta, de 39 años, cajera del establecimiento atacado, quien se encuentra en terapia intensiva ya que sufrió una perforación pulmonar al ser apuñalada por el agresor.

El agresor, en tanto, fue identificado como Aníbal Cayetanto Ramírez Ortiz, de 45 años, quien tenía orden de captura por violencia familiar y que murió esta madrugada en un hospital.

Este fue baleado en la cara por el jefe de Investigaciones de Concepción, comisario principal Jorge Alberto Vidallet Ríos, quien a su vez también fue atacado con puñal, pero afortunadamente pudo evitar que lo hirieran.

Aníbal Cayetanto Ramírez Ortiz dejó una nota suicida en la que reveló que estaba obsesionado con María Liz Cañete Peralta. Por ende, claramente se nota que el hombre actuó de manera premeditada y que de hecho él mismo probablemente buscaba la muerte.

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Este incidente mantuvo en vilo a todo el país, ya que las negociaciones entre el agresor y los funcionarios del Estado se extendieron por tres horas, hasta la resolución de la crisis.

El caso London Import, en Asunción, en 1996

Uno de los casos de toma de rehenes más recordados se produjo el del lunes 8 de julio de 1996, cuando una banda conformada por seis hombres asaltó la empresa London Import SRL, situada en Todoro S. Mongelos casi Kubitschek de Asunción.

Los delincuentes redujeron a los directivos y empleados administrativos y los mantuvieron encañonados por una hora, periodo durante el cual negociaban con los policías que respondieron al pedido de auxilio.

El entonces oficial inspector Antonio Gamarra lideró la operación de rescate de los rehenes, en la que también fueron capturados cuatro de los autores del golpe.

El policía convenció a los malvivientes al decirles que si se entregaban no estarían en la cárcel ni dos meses, por que los procesarían solo por intento de robo.

Toma de rehén entre coreanos, en el Mercado 4, en 2009

El jueves 3 de diciembre de 2009, el coreano Sung Bae Lim, en ese entonces de 64 años, mantuvo de rehén por más de seis horas a su compatriota Eun Suk Chung Kim, de 61 años, dentro del local comercial de esta, en el Mercado 4 de Asunción.

El problema entre ambos se originó mucho antes, a raíz de un préstamo de 500.000 dólares que le dio la mujer al hombre y que este último no pudo pagar a tiempo.

Tras una larga batalla judicial, el coreano perdió gran parte de sus bienes, “por culpa” de su compatriota, por lo que fue a exigirle que le devolviera todo.

El embajador de Corea en Paraguay y el entonces comisario principal Cecilio Acosta, quien conocía al agresor, tuvieron que intervenir para desactivar la toma de rehén, que causó revuelo a nivel nacional.

El coreano Sung Bae Lim sería procesado años después por supuestamente haber mandado a matar a su propio hijo, en el marco de una disputa también por bienes.

Sung Bae Lim ya falleció.

Durante 17 horas, en Nueva Germania, en 2012

Cuatro inexpertos asaltantes tomaron de rehenes a ocho personas en un comercio denominado La Rosarina, en la ciudad de Nueva Germania, departamento de San Pedro. Sucedió el miércoles 21 de marzo de 2012.

Los maleantes hablaron por teléfono con la prensa y algunos incluso contactaron con sus familiares, pero nadie podía convencerlos de deponer su actitud.

Los autores del hecho llegaron a pedir un vehículo para escapar y amenazaron con liquidar a todas sus víctimas.

La situación se resolvió tras 17 horas. El entonces comisario principal Darío Aguayo y el entonces oficial inspector Mario Vallejos negociaron con los delincuentes, quienes accedieron a liberar por partes a los rehenes y que luego se entregaron.

Después de su detención contaron que les dijeron que en ese almacén había un botín de G. 1.000 millones.

Asalto bancario, en Concepción, en 2013

El jueves 3 de octubre de 2013, una banda tomó por asalto la sucursal del Banco de la Nación Argentina (BNA) en la ciudad de Concepción, departamento de Concepción.

Los cinco autores se atrincheraron adentro cuando llegó la Policía. Uno de ellos incluso intentó salir con uno de los rehenes como “escudo”, pero luego tuvo que volver al edificio al notar que estaban rodeados.

El entonces comisario principal Ricardo Caballero y el entonces oficial inspector Eulalio Florentín lideraron el equipo que solucionó la situación al capturar a los responsables, liberar a los rehenes y recuperarla plata que iba a ser llevada.

El cabecilla de ese golpe se escaparía el mismo año de la cárcel de Concepción, con otros asaltantes, narcotraficantes y terroristas del EPP.

Jefes del PCC, en Santa Rita, en 2014

El último suceso de este tipo, antes del que ocurrió ayer en Concepción, aconteció el miércoles 19 de noviembre de 2014 en una casa familiar de la ciudad de Santa Rita, departamento de Alto Paraná.

Cuatro brasileños prófugos de la cárcel de Foz de Yguazú, Brasil, tomaron de rehenesa una pareja y a la empleada doméstica.

Dos de los marginales cayeron abatidos por la Policía. Tras una tensa negociación, que duró más de ocho horas, las víctimas fueron liberadas y se entregaron los otros dos marginales restantes.

Estos resultaron ser Carlos Henrique Silva Cándido Tavares y Oziel Rizzo de Sa, jefes de la facción criminal PCC, quienes después causarían estragos en el sistema penitenciario paraguayo, hasta que fueron entregados a las autoridades de su país el lunes 6 de mayo de 2019.