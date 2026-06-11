Balean a paraguayo que habría intentado asaltar a un policía en Ponta Porã

Un joven de 21 años, identificado como Derlis Gustavo Palacios Denis, de nacionalidad paraguaya, resultó herido durante un supuesto intento de asalto que habría ocurrido en la ciudad de Ponta Porã, Brasil, fronteriza con Pedro Juan Caballero.

Según datos brindados por medios del vecino país, basados en el informe policial, el joven, junto a un cómplice, habría intentado despojar de su motocicleta y otras pertenencias, a un agente de la Policía Civil de la vecina ciudad fronteriza, identificado como Denilson Cardoso Alves. Un portavoz de la Policía Nacional, informó que la víctima reaccionó e hirió al asaltante que recibió dos impactos de bala durante el episodio.

Internado bajo custodia policial

Según un informe de la Dirección de Policía de Amambay, el ciudadano Derlis Gustavo Palacios Denis (21), quien no registra antecedentes penales en territorio paraguayo, fue ingresado en la noche del miércoles a un sanatorio privado de la ciudad de Pedro Juan Caballero. “Fue llevado aparentemente por su supuesto cómplice en el asalto y dejado frente a su domicilio; posteriormente fue auxiliado por sus familiares hasta el Sanatorio privado San Lucas”, señala parte del informe policial al respecto.

Agrega que la supuesta víctima del intento de asalto se acercó a dicho nosocomio e identificó al ahora hospitalizado como el asaltante. El mismo está bajo custodia policial, según el comisario Sergio Sosa, segundo al mando de la Fuerza Pública en la zona.

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La fiscala de turno Katia Uemura indicó que el joven herido y hospitalizado fue denunciado formalmente y reconocido por la víctima del intento de asalto como uno de los supuestos autores del hecho y que tras una evaluación tomará una decisión en cuanto a su situación legal en las próximas horas.