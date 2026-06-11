Tío y sobrino detenidos por violento asalto a un local de Biggie en Luque

En aquella ocasión un testigo que estaba al mando de una camioneta reaccionó, persiguió y embistió a los delincuentes que estaban huyendo a bordo de una motocicleta; los bandidos que cayeron al suelo fueron identificados como Reinaldo Rodrigo Paredes Núñez (32) y Enrique Paredes Núñez (25), quien esta mañana fue detenido en el sitio.

Durante aquel operativo, los oficiales de la Policía también lograron recuperar la suma de G. 1.185.000, un revólver calibre 32, la motocicleta utilizada para la fuga y algunos objetos que aparentemente los maleantes juntaron del interior de la sucursal.

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De acuerdo con datos proveídos por los investigadores, en la tarde del jueves 4 de junio pasado, tío y sobrino se juntaron en un punto del Segundo Barrio, donde planificaron el golpe a la sucursal de Biggie.

Ambos maleantes irrumpieron armas en mano al local comercial, redujeron a golpes y empujones a empleados y clientes, algunos de ellos menores de edad, que estaban en ese momento, luego tomaron el dinero que había en la caja registradora.

Detenido tras desafortunada caída

También recogieron algunas mercaderías sin mucho valor y salieron del sitio, abordaron nuevamente la moto que arrancó con dificultad para alejarse del lugar. Pero un vecino que había llegado al mando de su camioneta para hacer compras en la sucursal presenció el violento golpe.

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El hombre no dudó y comenzó a perseguir a los sospechosos a quienes dio alcance a unos 200 metros y los embistió. Los delincuentes cayeron al suelo y Reinaldo, tío de Enrique, quien se llevó la peor parte de la caída, no pudo incorporarse rápidamente, por lo que fue detenido con las evidencias en efectivo de la comisaría 3a Central que llegaron al lugar.

En cambio, Enrique aprovechó la confusión generada por la masiva presencia de vecinos, curiosos y uniformados para alejarse discretamente del lugar y finalmente ponerse fuera del alcance de los uniformados.

Sin embargo, efectivos de Investigaciones quienes accedieron a las imágenes de las cámaras de seguridad lograron identificarlo y finalmente en la mañana de hoy lo capturaron durante el allanamiento de su casa del asentamiento Virgen de Caacupé.