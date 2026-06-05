Video: así fue la reacción del ciudadano que persiguió y chocó a un asaltante de Biggie

El asalto ocurrió en la tarde del miércoles en un local de Biggie Express, ubicado en el Segundo Barrio de Luque, pero se dio a conocer esta mañana. Dos delincuentes se alzaron con la recaudación del día a punta de pistola y un padre de familia contó los minutos de terror que vivió con su hijo.

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Además del circuito cerrado, también circuló un video captado por una pareja que fue testigo del hecho y decidió perseguir la motocicleta en que huyeron los dos delincuentes.

“Ambetíta hesekuéra (Voy a chocarles)”, dijo el conductor mientras su pareja le pedía que no, por temor. A pesar del temor de la misma, el conductor siguió la persecución, embistió a la moto y favoreció que uno de los sospechosos fuera capturado por un cliente y otros testigos que estaban en la zona.

El detenido fue identificado como Reinaldo Ronaldo Paredes Núñez (37), mientras que su cómplice logró huir corriendo.

Los ciudadanos intervinientes lograron recuperar el dinero robado, mientras que la policía incautó en poder del mismo un revólver y la motocicleta utilizada en el atraco.

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Una familia traumatizada

Al momento del atraco, un hombre y su hijo se encontraban en la caja a punto de retirarse del local. Ambos fueron obligados a tirarse al piso, mientras los asaltantes los amenazaban con armas de fuego.

El afectado contó que llegó al sitio en automóvil junto con uno de sus hijos, mientras que su esposa y otros dos niños permanecían en el vehículo.

El padre relató que tras poner a salvo a su hijo en el vehículo, inició una persecución a pie junto con el guardia de seguridad del local.

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Al llegar al sitio donde se produjo el choque, vio que uno de los asaltantes efectuó disparos intimidatorios. Según contó, junto con el guardia lograron reducirlo a golpes.

También acudieron al lugar varios hombres que se encontraban en una bodega cercana y que habían advertido lo ocurrido. Estos comenzaron a agredir al sospechoso ya reducido hasta que el cliente decidió intervenir para evitar que la situación pase a mayores.