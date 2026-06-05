Asalto a Biggie en Luque: detienen a uno de los presuntos autores

Un asalto a mano armada ocurrido en la tarde del miércoles en un local de Biggie, ubicado en el Segundo Barrio de Luque, terminó con la captura de uno de los presuntos autores y la recuperación del dinero sustraído.

El hecho se registró alrededor de las 18:00 y quedó grabado por cámaras de circuito cerrado. Las imágenes muestran a dos hombres que llegaron en motocicleta e ingresaron al comercio portando un arma de fuego.

Según el relato policial, los asaltantes actuaron con extrema violencia y redujeron a clientes y empleados que se encontraban en el lugar. Entre los presentes había incluso menores de edad.

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Clientes alertaron rápidamente al sistema 911

De acuerdo con el comisario Gustavo Paiva, de la Comisaría 3ª de Luque, la reacción de personas que observaron el hecho permitió una rápida intervención policial.

Mientras los delincuentes intentaban abandonar el sitio, tuvieron dificultades para arrancar la motocicleta utilizada para el atraco, situación que demoró la huida y facilitó que testigos alertaran al sistema 911.

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Una vez que lograron poner en marcha el biciclo, fueron perseguidos por personas que se encontraban en la zona.

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Caída durante la fuga y captura de uno de los sospechosos

La fuga terminó abruptamente a unos 200 metros del local asaltado.

Según explicó Paiva, los ocupantes de la motocicleta cayeron al pavimento tras una maniobra realizada por uno de los conductores que presenció el asalto. En ese momento llegaron agentes policiales que lograron reducir y detener a uno de los sospechosos.

El detenido fue identificado como Reinaldo Rodrigo Paredes Núñez, de 37 años.

Su supuesto cómplice logró escapar y permanece prófugo.

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Recuperaron el dinero robado y un arma de fuego

Durante el procedimiento, los intervinientes recuperaron G. 1.185.000 que habían sido sustraídos de la caja registradora del comercio.

Asimismo, fue incautado un revólver calibre 32 con cuatro cartuchos sin percutir y una vaina servida.

También quedaron bajo custodia policial la motocicleta utilizada en el asalto, dos teléfonos celulares, un casco, un quepis, un guante, una billetera y otros documentos personales hallados en poder del detenido.

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Investigan posible vinculación con otros asaltos

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores es que el detenido no registra antecedentes penales, según los datos preliminares.

El comisario Paiva señaló que el sospechoso manifestó trabajar en una fábrica ubicada en Capiatá y que habría salido de su jornada laboral poco antes del atraco.

No obstante, los investigadores manejan la hipótesis de que los involucrados podrían estar relacionados con otros hechos similares ocurridos en ciudades del área metropolitana.

Analizan celulares y evidencias

La Policía informó que los teléfonos celulares incautados serán sometidos a peritajes, ya que podrían aportar datos sobre la identidad y ubicación del segundo implicado.

Además, agentes del Departamento de Investigaciones y personal de Criminalística realizaron pruebas de nitritos y nitratos, así como otros procedimientos técnicos para fortalecer la causa.

Mientras tanto, continúa la búsqueda del cómplice prófugo y el análisis de imágenes de circuito cerrado que podrían determinar si los sospechosos participaron en otros asaltos registrados recientemente en Luque, Limpio y Mariano Roque Alonso.