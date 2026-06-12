Atrapan a escurridizo distribuidor de crack en San Ignacio Guazú

El presunto distribuidor de drogas detenido fue identificado como Lisandro Miguel López Cardozo (23), quien tenía en su poder un poco más de 62 gramos de crack, distribuidos en 230 dosis que estaban listas para su comercialización, además se encontró un poco de dinero en efectivo, en billetes de baja denominación.

De acuerdo con datos proveídos por los antidrogas, las actividades ilícitas de Lisandro fueron detectadas gracias a las denuncias efectuadas por los vecinos, principalmente padres de los chicos a los que el sospechoso inducía para el consumo de la droga.

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Los agentes especiales de la oficina regional de la zona comenzaron a vigilar al objetivo, sin embargo, este nunca se mostraba o salía con mucha droga encima, solo llevaba algunas dosis, las suficientes para declararse adicto si era capturado.

Pero luego de trabajos de inteligencia y seguimiento, los agentes especiales aparentemente recibieron el dato de que el objetivo iba a recibir una gran cantidad de droga, un poco antes del partido de la Albirroja en el Mundial 2026.

Cayó con mucha evidencia

Tras confirmar el dato, los agentes irrumpieron en la casa del sospechoso en compañía del fiscal José Raúl Agüero. En el sitio sorprendieron al dueño de casa y esta vez con una gran cantidad de evidencias, que en el momento del operativo estaba dosificando para la venta.

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Según los uniformados, el consumo de esta droga ya se ha extendido a todos los rincones del país, debido presumiblemente a la protección de algunas autoridades corruptas, quienes lucran con la actividad de los microtraficantes.