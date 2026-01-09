Eusebio Ayala: cae presunto microtraficante tras operativo policial

Un allanamiento realizado por agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional dejó como resultado la detención de una persona y la incautación de evidencias vinculadas al microtráfico de drogas en la ciudad de Eusebio Ayala, departamento de Cordillera.

El procedimiento se llevó a cabo este viernes 9 de enero, alrededor de las 17:30, en una vivienda ubicada en la compañía Aguaitý, donde fue detenido Fredy Hernán Peña, paraguayo, de 42 años, domiciliado en el lugar del operativo.

Evidencias incautadas

Según el informe policial, durante la intervención se incautaron varias sustancias estupefacientes, consistentes en 2,17 gramos de supuesta cocaína tipo crack, distribuidos en cinco dosis; 13,25 gramos de supuesto clorhidrato de cocaína, fraccionados en 12 dosis; además de otra porción de supuesto clorhidrato de cocaína con un peso de 0,52 gramos. Asimismo, los intervinientes decomisaron un aparato telefónico celular que habría sido utilizado para la comercialización de la droga.

Acompañamiento fiscal

El operativo fue acompañado por el agente fiscal Gedeón Escobar, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico del Departamento de Cordillera, quien dispuso la detención del sospechoso y la incautación de las evidencias, que quedaron a disposición del Ministerio Público para la prosecución de la investigación.

