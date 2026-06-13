Alerta Mafe: piden ayuda para encontrar a cinco menores desaparecidos

En el marco del protocolo de Alerta Mafe, que busca coordinar esfuerzos institucionales para asegurar una difusión masiva de las identidades de menores reportados como ausentes, hoy el Ministerio compartió las búsquedas vigentes.

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Listado detallado de las alertas vigentes:

A continuación, se exponen los datos oficiales provistos en los boletines de búsqueda:

1. Lucy Pajine Picanere Etacoro (9 años)

Fecha de desaparición: 12/06/2026, a las 15:30 aproximadamente.

Último lugar donde fue vista: Distrito de Filadelfia, departamento de Boquerón.

2. Ada Rosalía Barboza Chiqueñoro (12 años)

Fecha de desaparición: 12/06/2026, a las 15:30 aproximadamente.

Último lugar donde fue vista: Distrito de Filadelfia, departamento de Boquerón.

3. Luis Augustin Torales Martínez (13 años)

Fecha de desaparición: 12/06/2026, a las 15:00 aproximadamente.

Último lugar donde fue visto: Barrio San Juan, a lado mismo del salón de eventos Vy’a Renda de la ciudad de Itauguá.

Vestimenta: Conjunto azul marino y calzado tipo “crocs” de color negro.

Características físicas: Contextura física delgada, estatura mediana, cutis blanco y cabello de color castaño.

4. Tania Magalí Rojas Cañiza (17 años)

Fecha de desaparición: 11/06/2026, a las 12:00 aproximadamente.

Último lugar donde fue vista: Compañía Paso Yobái del distrito de Iturbe.

Vestimenta: Buzo de color azul con remera color blanco y campera color negro.

Características físicas: Contextura física delgada, estatura mediana, cutis trigueño y cabello de color castaño.

5. Nicol Yanet Aquino García (16 años)

Fecha de desaparición: 11/06/2026, a las 07:30 aproximadamente.

Último lugar donde fue vista: Sobre la Calle Martínez de Ykua Bolaños y Calle 8 El Sol de la ciudad de Asunción.

Vestimenta: Jeans de color crema y una capucha de color celeste.

Características físicas: Contextura física delgada y cutis blanca.

A dónde reportar datos

Las autoridades recuerdan que ante cualquier sospecha o información útil, la población debe comunicarse de manera anónima y gratuita a las líneas de emergencia habilitadas: el Sistema 911, el 130, el servicio 147 Fono Ayuda, o al número directo de los investigadores: 0986 760 083.