Cadena de accidentes en la Transchaco deja heridos y largas filas

El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, Ray Mendoza, calificó el accidente de tránsito como una “desgracia con suerte”, ya que los tres tripulantes de la unidad se encuentran fuera de peligro. El choque se registró sobre la Ruta Transchaco esquina Roa Bastos, en el carril con dirección al centro de Mariano Roque Alonso.

“Estaban yendo a un llamado para asistir a una persona atrapada por un accidente y en el camino tuvieron este accidente”, relató.

Según explicó, la unidad circulaba con las balizas encendidas y las sirenas activadas cuando una camioneta les salió al paso de manera repentina. Mendoza indicó que el conductor de la autobomba realizó una maniobra brusca para evitar impactar contra el otro vehículo.

“Para no chocarle, desvían, dan la vuelta y chocan por la columna que se encuentra en el paseo central. Ahí ocurrió todo”, detalló.

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Conductor que provocó el choque se fugó

A consecuencia del impacto, los tres bomberos fueron trasladados al Hospital de Trauma para una evaluación médica completa.

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“Los tres personales que estaban como tripulantes se encuentran en buenas condiciones de salud. Aun así, fueron derivados al centro asistencial para descartar cualquier daño que pudieran tener”, explicó.

El comandante agregó que el conductor de la camioneta involucrada abandonó el lugar tras provocar el accidente.

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“Se dio a la fuga. No sabemos nada de él. Esta mañana vamos a estar verificando los circuitos cerrados de la zona para ver si podemos identificarlo y hacer la denuncia correspondiente”, señaló.

Tres accidentes en la Transchaco

El accidente de la unidad de bomberos no fue el único registrado en el sector durante la mañana.

Debido al percance, fue necesario despachar otra unidad para continuar con la asistencia de la persona que había quedado atrapada en el primer accidente al que debían asistir los bomberos lesionados.

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“Tuvimos que enviar otra unidad para asistir ese accidente. La persona atrapada fue liberada y derivada a un centro asistencial”, comentó Mendoza.

Además, a unos 600 metros del lugar se produjo otro percance que involucró a un motociclista.

“A 600 metros tuvimos otro accidente, un motociclista que cayó por la pista mojada a consecuencia de la lluvia”, explicó.

La seguidilla de siniestros generó importantes demoras y un gran congestionamiento vehicular sobre la ruta Transchaco, mientras los equipos de emergencia trabajaban simultáneamente en distintos puntos para asistir a los afectados.

Bomberos piden respeto al paso de vehículos de emergencia

Tras lo ocurrido, Mendoza aprovechó para reiterar un pedido a los conductores a fin de evitar situaciones similares.

“Cuando ven o escuchan un vehículo de emergencia con balizas puestas y sirenas sonando, deben ceder el paso correspondiente porque se trata de asistencia a incendios o accidentes. Los vehículos de emergencia circulan con cierta velocidad y es importante facilitarles el paso para evitar este tipo de situaciones”, manifestó.