Alerta MAFE: Buscan intensamente a adolescente de 13 años en San Pedro

Las autoridades nacionales, a través del sistema de Alerta MAFE, han emitido una solicitud de búsqueda urgente para dar con el paradero de la menor Idalia Aylen Barrios Caballero, de 13 años de edad.

Según la información oficial proporcionada, la adolescente fue vista por última vez el pasado 13 de junio, aproximadamente a las 15:30. El último lugar donde se tuvo contacto con ella fue su domicilio, ubicado en el Asentamiento Corpus Christi, sobre la calle 1000, en el distrito de San Pedro del Ycuamandyjú.

Al momento de su desaparición, Idalia Aylen vestía un vestido de color rojo, una campera de color rosa y sandalias de color marrón. La menor se describe con una contextura física delgada, estatura mediana, cutis trigueño y cabellos de color castaño.

El Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas solicita a toda la ciudadanía colaborar con cualquier información que pueda ayudar a encontrarla.

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Ante cualquier información, contactar con el Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas al 130 o al 911 de la Policía Nacional. Número directo de búsqueda (0986) 760-083 y Fono Ayuda (Niñez y Adolescencia) 147