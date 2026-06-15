Asunción: falsos clientes asaltan sucursal de Western Union

El comisario principal Sabino López detalló que la sede de Western Union asaltada se encuentra en el estacionamiento del shopping ubicado en Quesada y Charles de Gaulle.

El atraco se cometió cerca de las 14:20 y el comercio no contaba con ningún guardia de seguridad en ese momento. “La cajera manifestó que fue sorprendida por dos sujetos que simularon ser clientes y después de algunas preguntas le exigieron que les entregara el dinero de la caja”, detalló.

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Resaltó que la trabajadora le señaló que habitualmente los domingo solo hay una persona de guardia debido al poco movimiento. A raíz del susto, esta tuvo que ser asistida y trasladada hasta el Hospital Central del Instituto de Previsión Social, precisó el periodista de ABC Pablo Otazú.

La víctima permanece internada, por lo cual todavía no pudo brindar detalles respecto al monto sustraído. “Preliminarmente, manifestó que tenía poca cantidad de dinero; por ser domingo, ella generalmente está sola y no suele tener tanta clientela”, detalló.

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¿Las cámaras estaban averiadas?

El jefe policial resaltó que los agentes de Investigaciones ya recogieron todos los circuitos cerrados de la zona. No obstante, confirmó que algunos aparentemente no estaban en funcionamiento.

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“No se descarta nada, se va a estar estudiando. Al parecer, hay algunas fallas en el sistema de seguridad de circuito cerrado. Quedó a cargo del personal técnico para evaluar”, finalizó en ABC TV esta mañana.