Dos detenidos por robo de motocicletas en la ciudad de Coronel Oviedo

Los detenidos por robo de motocicletas fueron identificados como Emilio Sebastián Galeano, de 18 años, más conocido como Apolo’í, quien aparece como el encargado de los robos de motociclistas que luego entrega a Blas Miguel Valdez Fleitas (21), este cuenta con antecedentes penales y supuestamente se encarga de vender las máquinas o en todo caso las desarma y luego las vende por partes como repuestos usados.

De acuerdo con datos brindados por los investigadores, Apolo’í probablemente robó dos motocicletas en los últimos días, uno en la noche del sábado 30 de mayo, en el asentamiento Tajy Poty, en el barrio 1° de Marzo y otro en la noche del sábado 7 de junio en el asentamiento 12 de Junio, ambos en la ciudad de Coronel Oviedo.

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Tras la denuncia presentada en la comisaría jurisdiccional, personal de Investigaciones de Caaguazú fueron comisionados para rastrear a los ladrones.

El acceso a imágenes de cámaras de seguridad fue fundamental para que pudieran identificar y ubicar a Apolo’ï.

Detenidos integrarían banda de roba motos

Al ser sometido a un interrogatorio Emilio Sebastián Galeano, alias Apolo’í, no dudó mucho para confesar que las últimas dos motocicletas que hurtó las había entregado a Valdez, quien fue detenido durante el allanamiento de su casa.

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En la propiedad fueron encontradas dos motos, una de la marca Taiga TL 150 negra, con matrícula 772 AAIY y otra Taiga TL 125 roja, con placa 895 OAS, ambas denunciadas como robadas y la última ya no contaba con el motor. También se encontró en la propiedad otro biciclo, que también estaba denunciado como robado.

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Según los investigadores, ambos detenidos forman parte de un esquema mucho más grande que opera en todo el departamento de Caaguazú y se dedica exclusivamente al robo de motocicletas en la principales ciudades de la región y luego de algunos retoques como el cambio de color y algunos accesorios con nuevamente vendas en el interior del departamento, en zona rurales, donde pasan desapercibidas.

Repuestos usados

Igualmente, los delincuentes desarman algunas de las máquinas robada y luego las oferta las partes en el mercado negro como repuestos usados, lo que les genera importantes ganancias.