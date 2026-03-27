Persecución y “operativo cerrojo” permiten recuperar moto robada y detener a sospechoso

El hecho se registró en la tarde del jueves, luego de la denuncia de un hurto de motocicleta, lo que activó una alerta de seguridad en su dispositivo móvil.

Según explicó el comisario Gustavo Paiva, el afectado se encontraba en su lugar de trabajo cuando detectó el movimiento irregular de su biciclo, por lo que dio aviso inmediato al sistema 911.

A partir de ese momento, se activaron los protocolos de búsqueda mediante georreferenciación.

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Persecución y operativo cerrojo

Las fuerzas policiales desplegaron el denominado “operativo cerrojo”, involucrando a varias comisarías del área central, además de personal del Grupo Lince.

La persecución se extendió por aproximadamente 25 a 30 minutos, abarcando distintas zonas hasta culminar en jurisdicción de Areguá, donde se logró ubicar el biciclo.

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Recuperación del biciclo y captura

La motocicleta, una Buller VX150-3, fue finalmente recuperada en la vía pública, específicamente en la zona de la plaza San Francisco, donde había sido abandonada.

En paralelo, agentes del Grupo Lince realizaron un rastrillaje en el área y lograron aprehender al presunto autor, identificado como Mario Daniel Cañete González, de 29 años, quien intentó huir a pie.

Antecedentes y disposición fiscal

El detenido cuenta con antecedentes por violencia familiar en el año 2025, de acuerdo con el informe policial.

Tras su aprehensión, quedó a disposición del Ministerio Público.

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Tecnología clave en el procedimiento

El comisario Paiva destacó que el sistema de geolocalización fue determinante para el éxito del operativo, ya que permitió seguir el rastro del biciclo en tiempo real.

Si bien el delincuente logró vulnerar el sistema de seguridad mecánico de la motocicleta, no pudo desactivar el dispositivo electrónico.