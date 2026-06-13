Alto Verá: un cuervo lo alertó y halló un cuerpo humano desmembrado en su propiedad

El propietario de la finca denominada ’800 Hectáreas’, ubicada en la colonia Perlita del distrito de Alto Verá, reportó a la Policía Nacional el hallazgo de un cuerpo humano desmembrado en su propiedad, en la mañana de ayer, viernes.

El denunciante, Ramón Ignacio Atienza (45 años), relató a los intervinientes que fue alertado por la presencia inusual de un cuervo, que lo guió hasta el sitio donde encontró el cadáver.

Los investigadores constataron que se trataba de un cuerpo desmembrado en estado de putrefacción, de una persona de género masculino. Fueron halladas ambas extremidades inferiores con una parte del tronco vertebral. No así el torso, la cabeza o las extremidades superiores.

Los intervinientes de la Comisaría 54 refirieron que, por el estado en que fue hallado el cadáver, es posible que el occiso haya permanecido por mucho tiempo a la intemperie y que haya sido atacado por animales carroñeros.

La ausencia de las manos y la cabeza impidió que los investigadores pudieran confirmar científicamente la identidad del cuerpo.

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Posible identidad

Una mujer residente en la compañía Mbatovi, identificada como Lidia Mariana Rojas, habría identificado la vestimenta que tenía el cuerpo. Según ella, se podría tratar de su hermano, Tranquilino Rojas Taboada (50).

Según la mujer, su hermano no tenía domicilio fijo y vivía en situación de calle. Sostuvo que no tiene contacto con el hombre desde hace seis días. Detalló que su hermano sufría de epilepsia y alcoholismo.

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Entregan el cuerpo

El agente fiscal de turno de la unidad de Colonias Unidas, Reinaldo Castillo, dispuso la remisión del cuerpo a la morgue del Puesto de Salud de Caronay para una inspección a cargo del médico forense David Limeira.

El informe no pudo determinar la causa de muerte debido al estado de descomposición, por lo que el cuerpo quedó a cargo de la Municipalidad de Alto Verá para su inhumación.