Policiales
15 de junio de 2026 a la - 12:49

Toma de rehén en Concepción: cuándo saldrá de alta la mujer acuchillada

Mujer en silla de ruedas cubierta con manta blanca, acompañada por hombre de chaqueta blanca, mientras otros pacientes esperan en el pasillo.
Primera imagen de María Liz Cañete Peralta, tras el hecho ocurrido el 9 de junio último, fue hoy en el IPS de Concepción Aldo Rojas

La evolución positiva que tiene María Liz Cañete(39), atacada con un cuchillo el martes 9 de junio, hace que su alta médica pueda darse en breve. Este lunes le practicaron rayos X, en el Hospital Regional del IPS en Concepción.

Por Aldo Rojas

La evolución que presenta la mujer hace que le puedan dar en breve el alta médica, según estiman los profesionales. La respuesta que tuvo a la cirugía que se le sometió el martes 9 de junio pasado ha sido muy positiva, destacaron los galenos.

Desde la tarde de ayer domingo, la cajera atacada con un cuchillo por Aníbal Cayetano Ramírez Ortíz (45), se encuentra internada en la sala 2 del IPS en Concepción. Al salir del servicio de terapia del Hospital Regional, la trasladaron directamente en el IPS.

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Este lunes a la mañana a María Liz Cañete Peralta se le realizó un estudio radiológico y de acuerdo a los resultados, podría salir de alta en el transcurso de hoy.

La mujer recibió heridas en el pulmón, ademàs de una herida en el brazo derecho que afectó piel y músculos.