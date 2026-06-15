Toma de rehén en Concepción: cuándo saldrá de alta la mujer acuchillada

La evolución que presenta la mujer hace que le puedan dar en breve el alta médica, según estiman los profesionales. La respuesta que tuvo a la cirugía que se le sometió el martes 9 de junio pasado ha sido muy positiva, destacaron los galenos.

Desde la tarde de ayer domingo, la cajera atacada con un cuchillo por Aníbal Cayetano Ramírez Ortíz (45), se encuentra internada en la sala 2 del IPS en Concepción. Al salir del servicio de terapia del Hospital Regional, la trasladaron directamente en el IPS.

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Este lunes a la mañana a María Liz Cañete Peralta se le realizó un estudio radiológico y de acuerdo a los resultados, podría salir de alta en el transcurso de hoy.

La mujer recibió heridas en el pulmón, ademàs de una herida en el brazo derecho que afectó piel y músculos.