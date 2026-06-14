Mujer tomada de rehén y herida en Concepción salió de terapia intensiva

María Liz Cañete Peralta, de 39 años, fue trasladada en la tarde de este domingo del servicio de Terapia Intensiva del Hospital Regional de Concepción al Hospital Regional del IPS de Concepción.

La evolución de la paciente ha sido satisfactoria y por ello los médicos han decidido darle de alta de cuidados intensivos, pero continúa internada en el IPS.

De acuerdo a lo estimado, la paciente estaría internada en ese nosocomio por unos días.

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Los antecedentes del caso

María Liz Cañete Peralta fue víctima de una dramática toma de rehenes ocurrida el pasado 9 de junio. El episodio comenzó como un presunto asalto a mano armada, pero escaló cuando Aníbal Cayetano Ramírez Ortiz la sujetó del cabello y la mantuvo retenida durante más de tres horas ante la presencia de policías y negociadores.

La situación llegó a un punto crítico cuando la mujer intentó escapar de su captor. En ese momento, el hombre la atacó con un arma blanca, provocándole heridas de gravedad. Ante el inminente riesgo para la vida de la rehén, efectivos policiales intervinieron y efectuaron disparos contra el agresor.

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Ramírez Ortiz resultó gravemente herido durante el operativo y fue trasladado a un centro asistencial, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. De acuerdo con los médicos, presentaba una lesión irreversible causada por un impacto de bala en el rostro que derivó en pérdida de masa encefálica.