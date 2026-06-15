Toma de rehén en Concepción: las palabras de la mujer atacada al ser dada de alta

A las 16:37 fue dada de alta la mujer que había sido tomada de rehén y luego su captor la atacó con un cuchillo que le produjo lesiones a nivel pulmonar y en el brazo derecho. Fue acompañada por su familia y la propietaria del local gastronómico donde trabaja.

Una enfermera la llevaba en silla de ruedas; poco antes de subir al vehículo que la trasladaría a su casa, contestó a algunas preguntas de los periodistas.

“Ya pasó y no quiero recordar”, manifestó al ser consultada sobre el hecho ocurrido el 9 de junio último.

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“Me voy a ir a descansar en mi casa, gracias a todos”, dijo la cajera que sufrió el ataque perpetrado por Aníbal Cayetano Ramírez Ortiz (45), quien la mantuvo de rehén por más de dos horas.

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El hombre finalmente falleció en la madrugada del miércoles 10 de junio a consecuencia del impacto de bala en el pómulo derecho tras tomar de rehén a María Liz Cañete Peralta.

La trabajadora había sido ingresada al hospital regional del IPS en Concepción, luego de permanecer en terapia intensiva en el hospital regional de Concepción, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.