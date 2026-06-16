Conductor de Bolt herido de bala: habrían identificado de dónde vino el disparo

Este martes, agentes del Ministerio Público y la Policía Nacional ejecutaron un allanamiento en una gomería ubicada en la ciudad de Lambaré, en el marco de la investigación de un hecho ocurrido el pasado 28 de mayo, cuando un conductor de la plataforma de transporte Bolt fue herido de bala en la vía pública.

El conductor Jorge Javier Méndez fue alcanzado por un disparo efectuado contra su automóvil cuando cruzaba la intersección de la calle Camalote y la avenida Bruno Guggiari en horas de la madrugada del jueves 28 de mayo.

La presunción de los investigadores es que el hombre se vio en medio del fuego cruzado de un enfrentamiento entre grupos dedicados al tráfico de drogas en la zona.

Habrían disparado desde la gomería

En conversación con ABC Color, el subcomisario David Delgado, del Departamento de Homicidios de la Policía, explicó que la presunción -aparentemente corroborada por un análisis balístico- es que el disparo que hirió a Méndez fue efectuado desde la terraza de la gomería que fue allanada hoy.

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Por el momento, los investigadores descartan que la gomería sea un punto de distribución de drogas, ya que no hallaron estupefacientes en el sitio.

Un detenido y un arma incautada

El allanamiento resultó en la detención de un hombre, padre de una persona señalada como sospechosa de haber participado en el enfrentamiento que hirió al conductor de Bolt.

Según comentó a ABC la fiscal Verónica Mayor, el hombre fue detenido y sería procesado por posesión ilegal de un arma de fuego luego de que se encontrara en su habitación un revólver de calibre 22.

Sin embargo, la información preliminar que manejan los investigadores es que esa no sería el arma que realizó el disparo que hirió al conductor.