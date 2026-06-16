Policiales
16 de junio de 2026 a la - 14:10

Jóvenes detenidos tras atacar a policías en una plaza de Mariano Roque Alonso

Los uniformados también incautaron el equipo de sonido que los jóvenes estaban usando para mantener despiertos a los vecinos de la plaza Divino Niño Jesús.
Los uniformados también incautaron el equipo de sonido que los jóvenes estaban usando para mantener despiertos a los vecinos de la plaza Divino Niño Jesús.

Cinco jóvenes quedaron detenidos, mientras que otros tres menores fueron liberados por disposición fiscal, luego de atacar a golpes de puños y patadas a efectivos de la comisaría 10ª de Mariano Roque Alonso.

Por ABC Color

La agresión se registró en la madrugada de hoy cuando los uniformados acudieron a la plaza Divino Niño Jesús para verificar una denuncia de polución sonora, música a alto volumen y el estrepitoso ruido de los caños de escapes modificados de las motos.

Una de las motocicletas que fueron incautadas durante el procedimiento policial, registrado en la madrugada de hoy en Mariano Roque Alonso.
Una de las motocicletas que fueron incautadas durante el procedimiento policial, registrado en la madrugada de hoy en Mariano Roque Alonso.

Alrededor de la 01:00, miembros de la comisión vecinal del barrio Central llamaron a la comisaría jurisdiccional, la 10ª Central, para denunciar que un grupo de jóvenes estaban armando barullo en la plaza.

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Los uniformados constataron que había música a muy alto volumen con un equipo de sonido, mientras que varios de los chicos estaban realizando piruetas a bordo de motocicletas con los caños de escapes modificados, que generan un estrepitoso ruido y explosiones que no dejaban descansar a los vecinos.

Una jovencita escapó con su bolso

Cuando el subjefe de la unidad, comisario Juan Servián, llegó al sitio con varios uniformados a su cargo, los jóvenes comenzaron a dispersarse hacia distintas direcciones, pero cuando los agentes intentaron revisar la mochila de una chica que no pudo correr con los demás, esta aprovechó el descuido del uniformado para aplicarle un golpe a traición y recuperar su bolso y huir del sitio.

Cuando los agentes intentaron reaccionar ya se vieron rodeados de unos diez jóvenes, quienes se abalanzaron contra ellos, el comisario Servián sufrió varios golpes hasta que llegaron refuerzos y finalmente lograron reducir y arrestar a ocho integrantes del grupo.

Los detenidos fueron identificados como Ricardo David Benítez (19), Brian Saúl Tijera Argüello (21), Eder Aarón Benítez Dávalos (19), Nicolás Ezequiel Cardozo Ruiz Díaz (19) y Franchesca Abigail Martínez Segovia (20).

También fueron demorados otros tres menores de edad, quienes luego fueron liberados por disposición del Ministerio Público y también se incautaron tres motocicletas, que también quedaron a cargo de la fiscalía.