Policiales
17 de junio de 2026 a la - 23:19

Alertan sobre un niño de casi 3 años desaparecido en Pedro Juan Caballero

Alerta MAFE sobre la desaparición de un niño en Pedro Juan Caballero.
Se emite alerta por la desaparición del niño Mathias Fernando Dacunha Galeano en Colonia Kokue Pyahu, Pedro Juan Caballero.

Un niño de menos de 3 años se encuentra desaparecido desde la mañana de este miércoles, según una denuncia presentada en una comisaría de Pedro Juan Caballero; las autoridades emitieron alerta MAFE e iniciaron la búsqueda del pequeño.

Por Eder Rivas

La desaparición de Mathías Fernando Dacunha Galeano, de 2 años y 11 meses de edad, fue reportada en la tarde de este miércoles en la Comisaría 6ta. de Pedro Juan Caballero, según informó la Policía Nacional.

Sin embargo, según sus familiares, nada se sabe del paradero del pequeño desde las 08:00 de la mañana; tras una intensa búsqueda por parte de su círculo más cercano, la madre acudió a una sede policial para radicar la denuncia.

Intervención policial en la vivienda donde se encontraba el niño antes de su desaparición.
Intervención policial en la vivienda donde se encontraba el niño antes de su desaparición.

Intensa búsqueda en zona de desaparición

Según el subcomisario Ángel Maldonado, subjefe de la Comisaría 6ª de Pedro Juan Caballero, los agentes policiales, con el apoyo de familiares y vecinos realizaron una intensa pero infructuosa búsqueda en la colonia Kokue Pyahu, situada a unos 4 km del área urbana de esta ciudad, de donde desapareció el niño.

Lea más: Desaparición de persona: cómo y dónde denunciar para que las autoridades inicien la búsqueda

Activan protocolo MAFE

Tras tener conocimiento de la desaparición del pequeño Mathías Fernando, la Policía y la Fiscalía emitieron una alerta MAFE y activaron el protocolo de búsqueda inmediata del desaparecido.

Se ruega cualquier información al 147 (Fono Ayuda del Minna), al 911 (Emergencias de la Policía Nacional) o al 130 (Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas).