Alertan sobre un niño de casi 3 años desaparecido en Pedro Juan Caballero

La desaparición de Mathías Fernando Dacunha Galeano, de 2 años y 11 meses de edad, fue reportada en la tarde de este miércoles en la Comisaría 6ta. de Pedro Juan Caballero, según informó la Policía Nacional.

Sin embargo, según sus familiares, nada se sabe del paradero del pequeño desde las 08:00 de la mañana; tras una intensa búsqueda por parte de su círculo más cercano, la madre acudió a una sede policial para radicar la denuncia.

Intensa búsqueda en zona de desaparición

Según el subcomisario Ángel Maldonado, subjefe de la Comisaría 6ª de Pedro Juan Caballero, los agentes policiales, con el apoyo de familiares y vecinos realizaron una intensa pero infructuosa búsqueda en la colonia Kokue Pyahu, situada a unos 4 km del área urbana de esta ciudad, de donde desapareció el niño.

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Activan protocolo MAFE

Tras tener conocimiento de la desaparición del pequeño Mathías Fernando, la Policía y la Fiscalía emitieron una alerta MAFE y activaron el protocolo de búsqueda inmediata del desaparecido.

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Se ruega cualquier información al 147 (Fono Ayuda del Minna), al 911 (Emergencias de la Policía Nacional) o al 130 (Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas).