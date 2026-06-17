Detenidos por asalto en Santa Rita alegaron ser parte de una asociación de cantereros

En el marco de las intensas investigaciones tras el asalto armado y con explosivos perpetrado ayer por un grupo comando de unas 20 personas contra cuatro instituciones financieras en Santa Rita, departamento de Alto Paraná, la Policía Nacional y el Ministerio Público realizaron anoche operativos clave.

Los procedimientos se llevaron a cabo mediante allanamientos simultáneos en dos viviendas ubicadas en la localidad de Emboscada, departamento de Cordillera. Como resultado, fueron detenidos José Cuevas Yegros (56) y Ramón Leonardo Bogado (39).

Según los investigadores, los ahora aprehendidos serían los responsables de haber facilitado los explosivos utilizados en el atraco.

Sobre sus perfiles, se destaca que Bogado figura como adquirente registrado ante la Dirección de Material Bélico (Dimabel), mientras que Cuevas Yegros cuenta con conocimientos técnicos como experto explosivista.

Lea más: Megaasalto en Santa Rita: explosivos fueron adquiridos a través de Digemabel

El comisario principal Hugo Grance, jefe del Departamento de Investigaciones de Cordillera, confirmó la captura y vinculación de los sospechosos con los hechos ocurridos en Alto Paraná. Según lo reportado, los sujetos declararon estar en proceso de conformación de una asociación de cantereros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Respecto a los explosivos, los detenidos indicaron que el lote fue adquirido en noviembre del año pasado y el comisario Grance señaló que el origen del material debe ser esclarecido.

“Ahí deben responder como se dio el faltante de esos productos. Se debe corroborar si esos productos se dieron o no de baja y por ello será de suma importancia el análisis que se pueda hacer a la computadora de uno de los detenidos”, sostuvo el oficial.

Según la versión de los capturados, no realizaron la denuncia sobre el faltante de la mercadería por desconocimiento. No obstante, las autoridades incautaron teléfonos celulares y una computadora, elementos que serán sometidos a peritaje informático para determinar su nexo con la banda que operó en Santa Rita.

Lea más: Megaataque con explosivos en Santa Rita: más de 20 asaltantes golpean tres bancos y una casa de cambios

Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría 1ª de Caacupé, donde permanecen recluidos a disposición del Ministerio Público, a la espera de las próximas actuaciones procesales.