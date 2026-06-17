Megaasalto en Santa Rita: explosivos fueron adquiridos a través de Digemabel

Dos personas fueron detenidas hoy en la ciudad de Emboscada, departamento de Cordillera, en el marco de la investigación del asalto con explosivos perpetrado en la madrugada de ayer, martes, contra cuatro instituciones financieras de la localidad de Santa Rita, Alto Paraná.

Una comitiva fiscal-policial detuvo hoy a José Cuevas Yegros (56) y Ramón Leonardo Bogado (39), a quienes los investigadores señalan como posibles responsables de haber adquirido los explosivos utilizados en el atraco en Santa Rita.

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En uno de los allanamientos efectuados hoy en Emboscada, la Policía Nacional incautó documentos de la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) relacionados con la entrega de explosivos para explotación minera a una cantera ubicada en el departamento de Presidente Hayes.

Trazabilidad de los explosivos

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el general Melanio Servín, director de la Digemabel, explicó que efectivos de su institución ayudaron a los investigadores del Ministerio Público a establecer la trazabilidad de los explosivos utilizados por los asaltantes, que fueron rastreados a una empresa unipersonal que adquirió el material a través de la Digemabel, que regula la comercialización de explosivos para la explotación minera en canteras en Paraguay.

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Durante el asalto de ayer, los atracadores detonaron explosivos en sucursales de los bancos Familiar y GNB en Santa Rita.

Los asaltantes también irrumpieron en un local de Ueno Bank y de una casa de cambios, pero no pudieron hacer detonaciones y abandonaron explosivos sin estallar, lo que permitió a los investigadores hacer la trazabilidad.

Asaltos con explosivos de uso comercial

En los últimos años se han registrado varios asaltos en los que fueron utilizados explosivos adquiridos para la explotación minera. Según los registros de la Digemabel, se han registrado siete casos de ese tipo desde 2017.

El general Servín explicó que en Paraguay se comercializan dos tipos de explosivos de uso comercial para la explotación en canteras.

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Uno de ellos es la denominada ‘emulsión explosiva bombeable’, un explosivo en formato semilíquido de muy alto costo y generalmente adquirido solo por grandes empresas, que es acompañado por personal de la Digemabel desde su ingreso al país hasta su uso en canteras.

El otro tipo es la denominada ‘emulsión explosiva encartuchada’, coloquialmente conocida como ‘banana’, cartuchos de explosivos de costo más bajo que se venden en volúmenes más pequeños y suelen ser adquiridos por empresas unipersonales, pequeñas o medianas.

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Ese segundo tipo de explosivo es el que se ha utilizado en asaltos en Paraguay en los últimos años, incluyendo el de ayer en Santa Rita.

Plantearán reforzar seguimiento de explosivos

El general Servín explicó que la Digemabel no tiene la capacidad logística para dar seguimiento también a todos los explosivos encartuchados que son vendidos, pero afirmó que solicitará al Gobierno la implementación de medidas para ese fin.

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Explicó que se han registrado casos en que las personas que compran los explosivos “fingen documentalmente” que estos han sido utilizados en canteras y acaban desviando los materiales para su uso en hechos delictivos.