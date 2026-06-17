Por denuncia de chofer atrapan a presuntos “carteristas” en un bus sobre Eusebio Ayala

Los exconvictos detenidos por intento de robo fueron identificados como Miguel Delosantos Enciso Vázquez (53), domiciliado en la ciudad de Lambaré, con nueve antecedentes por hechos de estafa, robos, hurtos y reducción; y su presunto cómplice Hermes Javier Cohener Mora (52), sin paradero fijo, según los uniformados, este cuenta con ocho antecedentes por hechos de robo, hurto, apropiación, reducción y estafa.

Alrededor de las 10:00 un bus de la línea 96 paró la marcha en la intersección de las avenidas Eusebio Ayala y Choferes del Chaco. Rápidamente el chofer descendió del bus y se dirigió a los patrulleros de la comisaría 7a de Asunción apostados en el lugar para comunicar que ambos sospechosos estaban metiendo las manos en los bolsos de los pasajeros.

Lea más: Policía promete “acentuar” control en Asunción ante últimos golpes de carteristas

Enciso y Cohener fueron rápidamente detenidos en el lugar y, una vez que los uniformados cotejaron sus antecedentes, los trasladaron a la mencionada sede policial, ubicada en Eusebio Ayala y Morquio.

El conductor del transporte público se comprometió que luego de completar su itinerario iba a llegar a la comisaría para efectuar la denuncia sobre el hecho punible y que también entregaría las imágenes captadas por las cámaras internas de la unidad, que captaron el accionar de los sospechosos.

El caso fue comunicado al Ministerio Público, sin embargo, aparentemente el conductor del ómnibus en cuestión aparentemente cambió de opinión y no se acercó a la comisaría para presentar una denuncia contra los presuntos “carteristas”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Pasajeros detuvieron a un ladrón en un ómnibus en San Lorenzo

En comunicación telefónica el trabajador del volante habría explicado a los policías que los responsables de la empresa donde trabaja, la línea 96, aparentemente se negaron a que entregue las imágenes del circuito cerrado.

Sin denuncia y la filmación quedarán libres

Por su parte, los uniformados confirmaron que sin la denuncia del chofer y las imágenes de de las cámaras internas del ómnibus, se verán obligados a liberar a los sospechosos, pese a que testigos, principalmente vendedores ambulantes que trabajan sobre la avenida Eusebio Ayala, confirmaron que Enciso y Cohener son conocidos maleantes que delinquen principalmente a bordo de los buses que operan sobre dicha avenida capitalina.