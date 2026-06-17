Policiales
17 de junio de 2026 a la - 15:41

Por denuncia de chofer atrapan a presuntos “carteristas” en un bus sobre Eusebio Ayala

Ambos sospechosos, esposados uno al otro, bajan de la patrullera para ser llevados al interior de la sede de la comisaría 7a de Asunción.
Ambos sospechosos, esposados uno al otro, bajan de la patrullera para ser llevados al interior de la sede de la comisaría 7a de Asunción.

Dos veteranos maleantes fueron nuevamente detenidos en la mañana de hoy cuando un chofer de colectivo los denunció ante patrulleros de la comisaría 7° de Asunción, por estar supuestamente metiendo las manos en los bolsos de los pasajeros.

Por ABC Color

Los exconvictos detenidos por intento de robo fueron identificados como Miguel Delosantos Enciso Vázquez (53), domiciliado en la ciudad de Lambaré, con nueve antecedentes por hechos de estafa, robos, hurtos y reducción; y su presunto cómplice Hermes Javier Cohener Mora (52), sin paradero fijo, según los uniformados, este cuenta con ocho antecedentes por hechos de robo, hurto, apropiación, reducción y estafa.

Responsables de la comisaría 7° de Asunción confirmaron que sin la denuncia escrita del conductor de ómnibus y las imáganes de la cámara interna del ómnibus ambos sospechosos quedarán libres.
Responsables de la comisaría 7° de Asunción confirmaron que sin la denuncia escrita del conductor de ómnibus y las imáganes de la cámara interna del ómnibus ambos sospechosos quedarán libres.

Alrededor de las 10:00 un bus de la línea 96 paró la marcha en la intersección de las avenidas Eusebio Ayala y Choferes del Chaco. Rápidamente el chofer descendió del bus y se dirigió a los patrulleros de la comisaría 7a de Asunción apostados en el lugar para comunicar que ambos sospechosos estaban metiendo las manos en los bolsos de los pasajeros.

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Enciso y Cohener fueron rápidamente detenidos en el lugar y, una vez que los uniformados cotejaron sus antecedentes, los trasladaron a la mencionada sede policial, ubicada en Eusebio Ayala y Morquio.

El conductor del transporte público se comprometió que luego de completar su itinerario iba a llegar a la comisaría para efectuar la denuncia sobre el hecho punible y que también entregaría las imágenes captadas por las cámaras internas de la unidad, que captaron el accionar de los sospechosos.

El caso fue comunicado al Ministerio Público, sin embargo, aparentemente el conductor del ómnibus en cuestión aparentemente cambió de opinión y no se acercó a la comisaría para presentar una denuncia contra los presuntos “carteristas”.

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En comunicación telefónica el trabajador del volante habría explicado a los policías que los responsables de la empresa donde trabaja, la línea 96, aparentemente se negaron a que entregue las imágenes del circuito cerrado.

Sin denuncia y la filmación quedarán libres

Por su parte, los uniformados confirmaron que sin la denuncia del chofer y las imágenes de de las cámaras internas del ómnibus, se verán obligados a liberar a los sospechosos, pese a que testigos, principalmente vendedores ambulantes que trabajan sobre la avenida Eusebio Ayala, confirmaron que Enciso y Cohener son conocidos maleantes que delinquen principalmente a bordo de los buses que operan sobre dicha avenida capitalina.