Allanan inquilinato en busca de un asesino, pero sorprenden a dos jóvenes con abundante droga

Los presuntos microtraficantes detenidos fueron identificados como Rodrigo Antonio Irala Sosa (22) y el menor de 14 años, quienes aparentemente estaban utilizando una de las habitaciones del inquilinato como base de operaciones para la distribución de estas sustancias en el barrio.

El subjefe de Investigaciones del departamento Central, comisario Jaime Vega, explicó que el allanamiento fue planificado y ejecutado inicialmente en busca de Gerardo Ismael Cardozo Díaz (23), quien tiene orden de captura por el asesinato a titos de Juan Erico Torales González (44), quien también contaba con orden de captura por rebeldía por un hecho de violencia familiar.

El crimen se produjo en la noche del domingo 3 de mayo, alrededor de las 23:00 sobre un camino vecinal de la compañía Aldana Cañada de la ciudad de Julián Augusto Saldívar, a unos 300 metros de la cancha del Club 13 de Junio.

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Testigos confirmaron que la víctima fue interceptada en el lugar por donde hombre a bordo de una moto, el que iba de acompañante identificado como Gerardo Ismael Cardozo Díaz sacó un revólver de la cintura y abrió fuego contra Torales, quien sufrió varios impactos y días después falleció en un centro asistencial.

Luego de semanas de investigación y seguimientos, los oficiales recibieron el dato de que el buscado estaba escondido en un inquilinato de la mencionada localidad, que fue allanado esta mañana.

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Dato falso

Sin embargo, el presunto asesino no estaba en el lugar, evidentemente el informe que recibieron los agentes era errado. Pero grande fue la sorpresa de los intervinientes al encontrar a dos jóvenes, uno de ellos adolescente en la habitación con abundante droga.

El caso fue comunicado al fiscal de la unidad Antidrogas Marcos Amarilla, quien ordenó la detención de ambos jóvenes y la incautación de las sustancias.