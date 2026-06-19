Policiales
19 de junio de 2026 a la - 15:15

Allanan inquilinato en busca de un asesino, pero sorprenden a dos jóvenes con abundante droga

Una oficial de Antinarcóticos somete al narcotest las sustancias incautadas durante el allanamiento.
Una oficial de Antinarcóticos somete al narcotest las sustancias incautadas durante el allanamiento.

Un grupo de oficiales del departamento Investigaciones de Central allanaron a tempranas horas un inquilinato en Julián Augusto Saldívar en busca de un presunto asesino. El objetivo no estaba, sin embargo, los agentes sorprendieron en el sitio a dos distribuidores de cocaína, uno de ellos de apenas 14 años, con 60 gramos de la citada droga, 29 gramos de crack y una buena porción de marihuana.

Por ABC Color

Los presuntos microtraficantes detenidos fueron identificados como Rodrigo Antonio Irala Sosa (22) y el menor de 14 años, quienes aparentemente estaban utilizando una de las habitaciones del inquilinato como base de operaciones para la distribución de estas sustancias en el barrio.

Los oficiales de Investigaciones de Central en la habitación donde estaban los presuntos microtraficantes ahora detenidos.
Los oficiales de Investigaciones de Central en la habitación donde estaban los presuntos microtraficantes ahora detenidos.

El subjefe de Investigaciones del departamento Central, comisario Jaime Vega, explicó que el allanamiento fue planificado y ejecutado inicialmente en busca de Gerardo Ismael Cardozo Díaz (23), quien tiene orden de captura por el asesinato a titos de Juan Erico Torales González (44), quien también contaba con orden de captura por rebeldía por un hecho de violencia familiar.

El crimen se produjo en la noche del domingo 3 de mayo, alrededor de las 23:00 sobre un camino vecinal de la compañía Aldana Cañada de la ciudad de Julián Augusto Saldívar, a unos 300 metros de la cancha del Club 13 de Junio.

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Testigos confirmaron que la víctima fue interceptada en el lugar por donde hombre a bordo de una moto, el que iba de acompañante identificado como Gerardo Ismael Cardozo Díaz sacó un revólver de la cintura y abrió fuego contra Torales, quien sufrió varios impactos y días después falleció en un centro asistencial.

Luego de semanas de investigación y seguimientos, los oficiales recibieron el dato de que el buscado estaba escondido en un inquilinato de la mencionada localidad, que fue allanado esta mañana.

Dato falso

Sin embargo, el presunto asesino no estaba en el lugar, evidentemente el informe que recibieron los agentes era errado. Pero grande fue la sorpresa de los intervinientes al encontrar a dos jóvenes, uno de ellos adolescente en la habitación con abundante droga.

El caso fue comunicado al fiscal de la unidad Antidrogas Marcos Amarilla, quien ordenó la detención de ambos jóvenes y la incautación de las sustancias.