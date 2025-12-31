Allanamiento antidrogas en J. A. Saldívar deja dos detenidos

Agentes del Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional, en el marco del Plan de Acción Contra el Abuso de Drogas “Sumar”, realizaron un allanamiento en una vivienda del barrio Villa Esperanza, de J. A. Saldívar, que derivó en la detención de dos personas, la aprehensión de otras nueve y la incautación de droga, dinero en efectivo y otros elementos vinculados al microtráfico.

El procedimiento se llevó a cabo el martes, alrededor de las 17:00, por personal de la División Inteligencia Antidrogas, con acompañamiento fiscal.

Los detenidos

Las personas detenidas fueron identificadas como Ana Cecilia Florez Gómez (27), sindicada como presunta responsable de la vivienda allanada, y Hugo Alejandro Prieto Toledo, quien contaba con orden de captura pendiente por el supuesto hecho de hurto agravado.

Otras nueve personas aprehendidas

Asimismo, fueron aprehendidas nueve personas que se encontraban en el lugar al momento del operativo, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público para averiguaciones.

Elementos y droga incautada

Durante el allanamiento, los intervinientes incautaron diversas evidencias, entre ellas tres motocicletas —dos de la marca Star y una Kenton—, una suma de G. 1.400.000 en efectivo en billetes de baja denominación, cinco teléfonos celulares y dos balanzas de precisión.

En cuanto a las drogas halladas, se decomisaron 13,38 gramos de supuesto clorhidrato de cocaína, que una vez dosificada representaría unas 67 dosis; 50 gramos de supuesta cocaína tipo crack, equivalentes a aproximadamente 191 dosis; y 136 gramos de supuesta marihuana picada, que corresponderían a 136 dosis, según el informe policial.

El procedimiento estuvo a cargo del agente fiscal Julia Báez, de la Unidad Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, quien dispuso la detención de los implicados, la incautación de las evidencias y la remisión de todo lo actuado para los análisis correspondientes.

Las investigaciones continúan a fin de determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y establecer si el inmueble era utilizado como punto de venta de drogas al menudeo.