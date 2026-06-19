PJC: niño hallado ayer se quedará con su tía y el padre se expone a imputación por esta razón

El niño de 2 años y 11 meses quedará provisoriamente bajo los cuidados de una tía paterna por decisión de la representante del Ministerio de la Defensa Pública del fuero especializado de la niñez en Pedro Juan Caballero, Carolina Medina.

La medida inicialmente resuelta por Medina de que sea el papá quien quedara a cargo del niño —que fue rescatado luego de estar desaparecido por más de 24 horas— queda sin efecto.

El cambio de decisión se debió a que se detectó que la mamá del niño tenía solo 13 años cuando lo concibió. A criterio de la defensora pública, se deduce que fue víctima de abuso sexual, y el sospechoso es el padre del niño.

“Advertida de que el niño nació el 29 de junio de 2023 y la madre cumplió 14 años el 3 de mayo de ese mismo año, se deduce que ella lo concibió cuando tenía 13 años; entonces configura el supuesto hecho de abuso sexual en niños”, explicó Medina para argumentar su decisión de no dejar al pequeño a cargo de su progenitor.

¿Cuál es el estado de salud del niño?

La defensora pública Carolina Medina informó que el niño está internado en un hospital, pero con evolución favorable: “Tenía deshidratación leve, escoriaciones, lesiones por picaduras de mosquitos y piques de larga data”, indicó.

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Agregó que se le practicaron todos los análisis de rigor y todavía se esperan los resultados de varios de esos exámenes para tener precisión plena en cuanto al estado de salud del niño.

¿El padre del niño debe ser investigado por abuso sexual?

La abogada Carolina Medina manifestó que los antecedentes del caso fueron remitidos al Ministerio Público, teniendo en cuenta las circunstancias que lo rodean, ya que hay indicios de hechos punibles que pusieron en peligro al niño y vulneraron los derechos de su madre.

“Dos veces ya se escapó el niño de la casa, esta fue la tercera vez; en ese sentido, quiero dejar constancia de que ninguno de esos dos casos anteriores fue puesto a conocimiento de la Defensoría de la Niñez”, expresó, para recalcar que el niño no recibía el debido cuidado.

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En cuanto a la posibilidad de que el padre del niño sea procesado penalmente por abuso sexual en niños, la representante pública dijo que se remitieron antecedentes al Ministerio Público, a los efectos de iniciar una investigación penal, ya que la madre de la víctima tenía apenas 13 años cuando se embarazó, por lo que era imposible prestar su consentimiento en la relación.

La fiscala de turno Sandra Díaz aún no se expidió de forma puntual sobre el tema, pero indicó a través de medios de comunicación que investigará todas las circunstancias que rodean al caso desde el momento de la desaparición hasta su rescate.