Incautan 40 motocicletas en operativo anti polución sonora en el Alto Paraná

El director de Policía del Alto Paraná, comisario general José Vega explicó que a raíz de la serie de denuncias efectuadas por la ciudadanía sobre ruidos molestos generados cada fin de semana por grupos de motociclistas se dispuso un trabajo conjunto con las autoridades municipales, principalmente en Ciudad del Este.

Según las quejas, estos jóvenes escogen cada fin de semana un punto específico en la ciudad para reunirse y por los ruidos molestos generados por los motores con los caños de escapes modificados, más la música a muy alto volumen no dejan dormir a todos los vecinos del barrio.

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De acuerdo al jefe policial, cada fin de semana los uniformados están interviniendo los diferentes puntos de encuentro de los denominados “motoqueiros” y se procede a la incautación de los biciclos que no cuenten con todas las documentaciones requeridas.

Carreras clandestinas y acrobacias

En la noche del sábado y la parte de la madrugada de este domingo, los agentes llegaron hasta el kilómetro 6 de la avenida San José, en las inmediaciones de los locales conocidos como “Willi Burger” y “Pool Bar”.

Ambos sitios son escogidos por los motociclistas para reunirse y luego iniciar las carreras clandestinas y la práctica de acrobacias conocidas como Wheelie o caballito sobre las motos, que en más de una ocasión también dejaron jóvenes gravemente lesionados.

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Esta vez, cuando aparecieron en el sitio los uniformados, varios de los motociclistas intentaron escapar, pero fueron perseguidos y alcanzados por los agentes de Lince. En total 40 motos fueron incautadas durante todo el operativo.

Los biciclos fueron llevados al corralón municipal, de donde podrán ser recuperados luego de que los propietarios paguen las multas, señalaron las fuentes.