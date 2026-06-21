Policiales
21 de junio de 2026 a la - 16:06

Incautan 40 motocicletas en operativo anti polución sonora en el Alto Paraná

Los biciclos incautados fueron alzados en un camión llevados al corralón municipal.
Los biciclos incautados fueron alzados en un camión llevados al corralón municipal.

En total se incautaron 40 motocicletas en operativos de control efectuados en forma conjunta entre autoridades municipales y de la Policía Nacional en el Alto Paraná durante la noche del sábado y la madrugada de hoy.

Por ABC Color

El director de Policía del Alto Paraná, comisario general José Vega explicó que a raíz de la serie de denuncias efectuadas por la ciudadanía sobre ruidos molestos generados cada fin de semana por grupos de motociclistas se dispuso un trabajo conjunto con las autoridades municipales, principalmente en Ciudad del Este.

Los que intentaron evadir el control fueron perseguidos y detenidos por los agentes de Lince.
Los que intentaron evadir el control fueron perseguidos y detenidos por los agentes de Lince.

Según las quejas, estos jóvenes escogen cada fin de semana un punto específico en la ciudad para reunirse y por los ruidos molestos generados por los motores con los caños de escapes modificados, más la música a muy alto volumen no dejan dormir a todos los vecinos del barrio.

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De acuerdo al jefe policial, cada fin de semana los uniformados están interviniendo los diferentes puntos de encuentro de los denominados “motoqueiros” y se procede a la incautación de los biciclos que no cuenten con todas las documentaciones requeridas.

Carreras clandestinas y acrobacias

En la noche del sábado y la parte de la madrugada de este domingo, los agentes llegaron hasta el kilómetro 6 de la avenida San José, en las inmediaciones de los locales conocidos como “Willi Burger” y “Pool Bar”.

Ambos sitios son escogidos por los motociclistas para reunirse y luego iniciar las carreras clandestinas y la práctica de acrobacias conocidas como Wheelie o caballito sobre las motos, que en más de una ocasión también dejaron jóvenes gravemente lesionados.

Esta vez, cuando aparecieron en el sitio los uniformados, varios de los motociclistas intentaron escapar, pero fueron perseguidos y alcanzados por los agentes de Lince. En total 40 motos fueron incautadas durante todo el operativo.

Los biciclos fueron llevados al corralón municipal, de donde podrán ser recuperados luego de que los propietarios paguen las multas, señalaron las fuentes.