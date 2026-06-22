Muerte de niño en Amambay: imputan y piden enviar a la cárcel a capataz detenido

La fiscala de turno de Pedro Juan Caballero, Sandra Díaz, formuló imputación contra Gustavo Gómez Servín, indígena de 27 años, por el hecho de homicidio culposo, según informaron desde la institución.

Desde la sede regional de Pedro Juan Caballero del Ministerio Público informaron que la responsable de la acción penal solicitó como medida cautelar que el imputado, quien se abstuvo de declarar, sea remitido a la cárcel regional.

La decisión de Díaz, se enmarca en la investigación de la muerte del pequeño Bruno Daniel Bernal Romero, de siete años, quien el domingo último recibió un balazo en el tórax tras un disparo accidental del arma de fuego que estaba en poder del procesado.

Antecedentes del caso

El domingo pasado a las 13:00 horas aproximadamente, un niño de 7 años, identificado como Bruno Daniel Bernal Romero, recibió un disparo en el tórax, quedando gravemente herido y fue derivado hasta un hospital privado, donde finalmente no resistió a la gravedad de la herida.

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El supuesto autor del mortal disparo, identificado como Gustavo Gómez Servín (27), capataz de la granja en donde ocurrió el hecho, fue detenido y el arma, un revólver, calibre 38, fue incautada. Este lunes tuvo la oportunidad de declarar pero prefirió no hacerlo, fue imputado y respondería al proceso penal en la cárcel.