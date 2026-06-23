Vuelca ómnibus que trasladaba a estudiantes a una competencia deportiva en Caaguazú

El accidente se registró alrededor de las 06:40 de este martes, en la zona conocida como Paso Ita. El vehículo involucrado es un ómnibus de la marca Marcopolo, modelo Viaggio, de color blanco y con matrícula APE 820.

El colectivo era guiado por Víctor Paniagua Giménez (42), domiciliado en el distrito de San Joaquín, quien trasladaba a unos 40 alumnos del Colegio Juan XXIII con destino a la ciudad de Caaguazú, donde debían participar de las competencias de los Juegos Escolares y Estudiantiles Nacionales (JEEN).

De acuerdo con la versión brindada por el conductor a los intervinientes, el ómnibus circulaba con dirección este cuando se cruzó con un camión, aparentemente de la marca Scania, circunstancia que provocó que perdiera el control del rodado y terminara volcando a un costado de la capa asfáltica.

Lea más: Suboficial de Policía muere en vuelco de automóvil en Caapucú

Pese al aparatoso accidente, tanto el conductor como los estudiantes no sufrieron lesiones de gravedad. Dos estudiantes habrían sido trasladados al Hospital General de Coronel Oviedo para estudios más complejos para descartar alguna lesión más grave.

Agentes de la Comisaría 4ª de Dr. Cecilio Báez acudieron al lugar para el procedimiento de rigor.