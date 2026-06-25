Expulsan del país a dos brasileños detenidos en Pedro Juan Caballero

La Policía Nacional informó que se procedió a la expulsión de dos ciudadanos brasileños que fueron detenidos en diferentes procedimientos efectuados en Pedro Juan Caballero, por agentes del Departamento de Investigaciones y el Comando Bipartito, de la institución.

Uno de los afectados por la medida se trata de Waldemar Neto Lobo Melo Do Carmo, de 40 años, sobre quien, según los intervinientes, pesaba una orden de detención por una millonaria deuda por prestación alimenticia en su país.

El segundo expulsado se trata de Anderson De Moura Santos, presunto miembro del grupo criminal Primer Comando da Capital (PCC), de 41 años, quien cuenta con una orden de captura por narcotráfico y asociación criminal. La expulsión y entrega a la Policía Federal de Brasil, se hizo en la oficina de Migraciones de esta ciudad.

¿Cómo se manejaban en territorio paraguayo?

El ciudadano Waldemar Neto Lobo Melo Do Carmo fue detenido en un complejo habitacional ocupado por estudiantes de Medicina; cabe remarcar que llamativamente, el extranjero cursaba dicha carrera en una Facultad de Pedro Juan Caballero, pese a tener orden de captura desde el 2025.

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En cuanto a Anderson De Moura Santos, no fueron revelados datos acerca de cómo se manejaba en la zona. Los intervinientes se limitaron a señalar que fue detenido en la vía pública y dieron la referencia de que se trataría de un miembro del grupo criminal Primer Comando da Capital (PCC).