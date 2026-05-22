Policiales
22 de mayo de 2026 a la - 12:45

Capturan en Pedro Juan Caballero a brasileño vinculado al tráfico internacional de drogas

Rafael de Oliveira Azambuja, detenido por la Senad.
Rafael de Oliveira Azambuja fue detenido en un operativo de la Senad.

Agentes de la Senad efectuaron un allanamiento en Pedro Juan Caballero y detuvieron a un brasileño que contaba con orden de captura en su país por su presunta participación en el tráfico internacional de drogas. Anunciaron la expulsión del país del detenido y su entrega a las autoridades brasileñas.

Por Eder Rivas

La captura del ciudadano brasileño Rafael de Oliveira Azambuja fue realizada durante un allanamiento efectuado por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en el barrio Defensores del Chaco de Pedro Juan Caballero. El mismo contaba con un mandato de prisión por la justicia brasileña por hechos relacionados al almacenamiento de sustancias estupefacientes, según informaron desde la institución antidrogas.

El ciudadano brasileño Rafael de Oliveira Azambuja fue detenido por la Senad en Pedro Juan Caballero.
Rafael de Oliveira Azambuja fue detenido durante una intervención de la Senad en Pedro Juan Caballero.

Vinculado al tráfico internacional de drogas

Según un boletín emitido por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Rafael de Oliveira Azambuja, era considerado un objetivo de alto perfil dentro de las estructuras internacionales dedicadas al tráfico de drogas. Desde la institución, indicaron que la captura del extranjero fue posible gracias a tareas de inteligencia e intercambio de información entre Paraguay y Brasil, en el marco de mecanismos de cooperación internacional orientados a la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos.

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La Senad también informó que se procedió a la expulsión del detenido y su entrega a las autoridades brasileñas.