Hallan restos de mujer en arroyo de Raúl Arsenio Oviedo; hace un mes denunciaron su desaparición

La víctima fatal fue identificada como Perla Noemí Torres Galeano (28), domiciliada en el barrio Ciudad Nueva de Caaguazú, quien –según los primeros datos– habría fallecido al ser obligada a consumir una sustancia química, con la que inicialmente habrían pretendido someterla.

El Ministerio Público ordenó la captura de Teodoro Torales Franco (40), domiciliado en la ciudad de Raúl Arsenio Oviedo, como el presunto autor del hecho. El sospechoso, quien se encuentra prófugo y aparentemente fuera del país, está imputado por desaparición de persona y rufianería.

En tanto que la pareja de Franco, Karen Noemí Castro Ortiz (25), procesada por el hecho de frustración a la persecución penal, estaba detenida en la Comisaría 2ª de la ciudad de Caaguazú hasta la tarde de ayer, cuando sospechosamente el Juzgado Penal de Garantías del Primer Turno de la ciudad dispuso su prisión preventiva en una casa precaria del barrio Constitución.

La medida fue cumplida por los agentes de la citada dependencia policial, pero teniendo en cuenta el motivo por el cual estaba procesada la mujer, se montó una estrecha vigilancia en el sitio para evitar cualquier intento de fuga, confirmaron voceros de la Dirección de Policía del departamento de Caaguazú.

De acuerdo con el relato de los investigadores, la víctima fue aparentemente reclutada por Franco para trabajar en una bodega en la ciudad de Raúl Arsenio Oviedo. Precisamente, en la mañana del 18 de mayo pasado Perla Noemí junto con su hermana Pamela Soledad, de 19 años, viajaron a Raúl Arsenio Oviedo, donde Perla Noemí quedó en el local de venta de bebidas administrado por Franco y su pareja Karen.

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Ese mismo día, Pamela Soledad regresó a su casa del barrio Ciudad Nueva de Caaguazú y se estaba comunicando telefónicamente con su hermana hasta que en la tarde del 22 de mayo se apagó el celular de la víctima y nunca más hubo contacto.

Desesperada, Pamela Soledad acudió en la tarde del 25 de mayo último a la Comisaría 2ª de Caaguazú para denunciar la desaparición de su hermana. Díez días después, en la mañana del 5 de junio último, la misma mujer amplió su denuncia y acusó directamente a Franco y a su pareja Karen por lo que le pudo haber pasado a Perla Noemí.

Cuando el Ministerio Público tomó intervención en el hecho, Franco ya se había escapado, por lo que procesó a su pareja Karen por frustración a la persecución penal y dispuso su prisión preventiva.

Al mismo tiempo, efectivos del Departamento Trata de Personas, juntamente con efectivos de la Dirección de Policía de Caaguazú, iniciaron la búsqueda de víctima, cuyos restos aparentemente fueron encontrados esta tarde en un arroyo de Raúl Arsenio Oviedo, ciudad donde fue para trabajar.

Igualmente, ahora se supo que el principal sospechoso del hecho, Teodoro Franco, ya habría reclutado a jovencitas nativas de la zona y las habría llevado hacia el Brasil para ser explotadas sexualmente, de acuerdo a datos manejados por los investigadores.

Ahora la Policía y el Ministerio Público, con todos sus profesionales, están trabajando en el levantamiento del cuerpo y juntar la mayor cantidad de evidencias posibles para confirmar la identidad de la víctima y la causa de la muerte.