Roban diez iPhones y un automóvil en asalto a depósito en Pedro Juan Caballero

La Dirección de Policía de Amambay informó este viernes sobre un caso de robo agravado en perjuicio de un depósito en Pedro Juan Caballero. Los criminales se alzaron con un automóvil, diez aparatos iPhones y tres cajas de cigarrillos, según el informe.

Tras perpetrar el atraco, los delincuentes huyeron del lugar con paradero desconocido, a bordo del automóvil robado, según informaron los intervinientes en base al relato de las víctimas.

¿Cómo fue el hecho?

Según un informe de la Comisaría 2da. los malvivientes llegaron a pie hasta el depósito ubicado en el barrio San Blas, de esta ciudad, intimaron con armas de fuego a las víctimas y se llevaron los bienes ya mencionados; posteriormente, el vehículo fue abandonado en la vía pública de la ciudad de Ponta Porã, Brasil y recuperado por la Policía Nacional.

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Buscan a los autores del hecho

El comisario Aníbal Franco, jefe de la Comisaría 2da. de esta capital departamental, informó que los investigadores están abocados a la búsqueda de los autores del atraco. En ese sentido, indicó que imágenes de circuito cerrado del establecimiento en que ocurrió el hecho, están siendo procesadas y serían de vital importancia para el esclarecimiento del caso.