Balean a un hombre con antecedentes penales en Pedro Juan Caballero

Un hombre identificado como Bernardo Luis Sánchez Quintana, de 33 años, fue hallado con una herida de bala en la cabeza en el interior de una habitación en una vivienda ubicada en la fracción Rosa Mística, al sur de Pedro Juan Caballero.

El herido fue auxiliado y derivado hasta el Hospital Regional de la capital de Amambay, donde permanece internado en estado reservado. Según los primeros datos, la víctima habría sido blanco de un ataque por parte de dos sujetos en una motocicleta, quienes llegaron a su vivienda, lo balearon y posteriormente se dieron a la fuga.

Salió hace poco de la cárcel

De acuerdo con los registros de la Policía Nacional, Sánchez Quintana posee antecedentes penales por robo y robo agravado, entre otros delitos. De hecho, abandonó la penitenciaría recientemente tras cumplir una condena que se le había impuesto por una causa de robo agravado.

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Los investigadores buscan determinar la identidad de los autores y el móvil del atentado. Debido a las características del hecho, las autoridades no descartan que el ataque responda a un presunto ajuste de cuentas entre personas vinculadas al ámbito delictivo de la frontera.